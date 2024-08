Njeno zlato je glasba: to je novost Eve Boto (Suzy)

Eva Boto je v drugo polovico poletja vstopila z novim singlom, pesmijo Moje zlato, in napovedjo drugega albuma, ki prihaja jeseni. »Moje zlato je sinonim za vse tisto, kar nekomu v življenju veliko pomeni. Lahko je to tebi najbližja oseba, lahko je tvoj hobi, domača žival ali nogometna žoga. Vsak ima svoje zlato in mu je zaradi tega v življenju lepše,« je povedala o svoji novi, kot ji sama pravi, prav fletno poletni pesmi. V pesmi se spet predstavlja kot avtorica glasbe. Besedilo je spisal Gregor Stermecki, za aranžma in produkcijo je poskrbel mojster Martin Štibernik, ki to poletje veliko nastopa s svojim bendom Roma Child, v katerem je združil moči z bobnarjem Romanom Ratejem. Videospot za Moje zlato je posnel priznani režiser Perica Rai, odzivi poslušalcev na njeno skladbo so zelo pozitivni. Z zanimanjem čakamo še na ploščo, Eva.