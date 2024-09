Rebeka navdušena po koncertu superzvezdnice, manjkale niso niti solze (FOTO)

Britanska pevka Adele s svojim izjemnim vokalom že vrsto let navdušuje staro in mlado po vsem svetu. Njeni privrženci so v letošnjem avgustu prišli na svoj račun, saj je imela v Münchnu deset spektakularnih koncertov, ki si jih je ogledalo tudi veliko Slovenk in Slovencev. Med njimi tudi vsestranska Rebeka Dremelj. Ta se je, kot je razkrila sledilcem na Instagramu, na enega od njenih koncertov odpravila s pevcem Sebastjanom in hčerko Šajano. Sodeč po zapisu na Instagramu, je bila nad videnim navdušena.

»So mi rekli: “Rebeka, to moraš it pogledat.” Pa sem šla. Vzela s sabo Šajano in @sebastianprivat in šla. In res lahko rečem: v današnjem svetu celotnega cirkusa je fascinantno, da nekdo čisto sam na odru naredi tak 2-urni show, kot ga naredi @adele. Mal’ smo pel’, mal plesal’, mal’ jokal’, vsega je bilo. In Šajana je rekla, da je to najlepši zaključek počitnic,« je na Instagramu zapisala Rebeka, ki je tudi sama že velikokrat stala na odrih, najprej kot pevka, v zadnjem obdobju pa tudi kot igralka v izredno uspešni monomediji Jamska ženska.

Kot je videti na njenih slikah, so na koncertu slavne pevke prišli do odličnega položaja, tako da so lahko Adele videli zelo od blizu. A kar je na koncu še najbolj pomembno, petje glasbenice so lahko poslušali v živo.

Adelini koncerti v Münchnu so bili res nekaj posebnega in med oboževalci še zlepa ne bodo pozabljeni. Slavna pevka je na enem izmed njih tudi potrdila, da je zaročena.