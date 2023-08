Slovenska noč na Krku: vsi so bili enotni, da je bil letošnji obisk rekorden

Skupina Calypso je poskrbela, da je minuli petek na hrvaškem otoku Krk, v mestu Punat, ob slovenskih pesmih uživalo okoli tri tisoč gostov, med katerimi so bili tako slovenski turisti, ki v tem času dopustujejo na tem priljubljenem otoku, kot tudi številni tujci. Vsi pa so si bili enotni, da je bil letošnji obisk tako imenovane Slovenske noči rekorden.

Da bi na Krku organizirali Slovensko noč, sta se pred šestimi leti domislila Tjaša Zupan in Domen Kuralt, ustanovitelj in vodja skupine Calypso. Sprva sta bila skeptična, nihče, niti hrvaški kolegi, si namreč ni upal pomisliti, da bo dogodek pritegnil takšno množico ljudi, kot se je zbrala letos. »A že po prvi izvedbi se je izkazalo, da je bil prostor v centru Punata, ki so nam ga dodelili, premajhen za vse, željne dobre glasbe. Po prvih dveh uspešnih prireditvah je prišla korona in za dve leti prekinila tradicijo. Lani pa smo dogodek pripravili na novi, bistveno večji lokaciji, na znani plaži Medane beach, kjer smo letos organizirali že četrto Slovensko noč s skupino Calypso,« je za Slovenske novice povedala Tjaša Zupan. In priznala, da je obisk vse pustil odprtih ust, saj takega števila obiskovalcev nihče ni pričakoval.

Tako velika množica je na plaži Medane beach uživala v slovenskih pesmih. FOTO: osebni arhiv

»Predvsem pa smo ponosni na to, da smo 3000-glavo množico ves večer držali pokonci s slovensko glasbo,« pravi Zupanova. Pika na i je bila, ko so člani skupine Calypso in vsi zbrani žurerji v en glas zapeli Avsenikovo pesem Slovenija, od kod lepote tvoje. Po tako uspešnem dogodku se seveda že dogovarjajo z organizatorji za 5. Slovensko noč na Krku prihodnje leto, ko bodo poskrbeli še za dodatna presenečenja. Prav tako se fantje skupine Calypso veselijo vseh gasilskih veselic, na katerih so v zadnjem času zelo zaželeni, termini pa se jim že polnijo tudi v letu 2025.