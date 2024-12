Severina končno prispela v Koper: »Ves večer sem jo gledala v oči ...« (VIDEO in FOTO)

Hrvaška pevka Severina, ki je znana po svojih spektakularnih koncertih, kjer vedno poskrbi za vrhunsko vzdušje, je na Božičnem koncertu navdušila občinstvo v Kopru. Z večkrat nagrajeno pevko na festivalih po vsej Hrvaški in tudi v soseščini so poslušalci skupaj peli pozno v noč.

Na božičnem koncertu niso manjkali njeni največji hiti, ki so zaznamovali skoraj 30-letno kariero: Odpela je Prijateljice, Trava zelena, Djevojka sa sela, Dalmatinka, Ja samo pjevam, Virujen u te, Gas, gas, Brad Pitt in Italiana. Ena največjih pop ikon iz regije, ki je leta 2006 zastopala Hrvaško na izboru za pesem Evrovizije v Atenah s pesmijo Moja Štilka, je publiko v Kopru navdušila.

Na družbenem omrežju Instagram je pevka s sledilci delila utrinke s koncerta, oboževalci pa niso skoparili s komentarji. Ena izmed njih je zapisala: »Naša najljubša draga lepa Severina je Kopru včeraj poskrbela za zelo ognjevit in dinamičen koncert. Premiera njene nove pesmi je bila zagotovo izjemen čustven trenutek. Ves večer sem jo gledala v oči. Sijale so kot tisoč zvezd. Bila je zelo ganjena in presrečna. Dobro poje in zna uprizoriti popolnoma fantastičen šov! Je zelo, zelo previdna. Vse, kar ji je občinstvo dalo z velikim spoštovanjem, je nežno položila v srce, ona nas ima rada, mi pa njo še bolj. Velik človek z velikim srcem. Ona ​​je naša Seve!«

Severina je imela napovedan koncert že 20. decembra, a ga je zaradi tragedije na eni od osnovnih šol v Zagrebu odpovedala.

