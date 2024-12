Severinin bivši ima novo: ljubi 15 let mlajšo

Srbski Informer piše, da je bivši mož Severine in sin srbskega pevca Dragana Kojića Kebe, 37-letni Igor Kojić v razmerju s 15 let mlajšo Zagrebčanko.

Po dolgem času je v javnosti komentiral svoje zasebno življenje:

»Moje srce je zasedeno. Uživam, ljubim, obstajam,« je povedal za Blic. Po poročanju medijev sta zaljubljenca razmerje začela pred nekaj meseci, največ časa pa preživita v Beogradu.

»Igor je Ano spoznal v Zagrebu, kamor je pogosto zahajal zaradi številnih prijateljev, ki jih ima tam. Povezal ju je skupni znanec, njega je takoj očarala njena lepota.

Mlajša je od njega, kar mu po burnem in medijsko odmevnem zakonu s Severino ustreza,« je za srbske medije povedal vir.

Severina in Igor Kojić FOTO: Instagram

Informer navaja še, da je njuno razmerje resno in da je on izbranko že predstavil svojim staršem, ki so navdušeni nad njegovim izborom.

»Ana je bila Kebi in Olji takoj všeč. Všeč jima je njena uglajenost. Pridružila se jim je tudi že na družinskem slavju,« je dodal vir.

Igor in Severina sta se poročila leta 2015. O njunem razhodu se je govorilo že dlje, preden sta se avgusta 2021 uradno po šestih letih razšla.