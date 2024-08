Severina pripravila poseben repertoar, nastopila bo na dvorišču cementarne

30. avgusta se na dvorišču cementarne Alpacem v Anhovem obeta odlična zabava. Koncert Nočna izmena je z leti postal tradicionalni glasbeni spektakel s prostim vstopom in z vrhunskimi glasbenimi ustvarjalci kot pozdrav novemu šolskemu letu. Pred skoraj 25 leti je prireditev prvič organizirala družba Alpacem Cement.

Nastopila bo tudi skupina Šank Rock. FOTO: MARKO DELBELLO OCEPEK

Nočna izmena je bila znana kot eden najbolj prepoznavnih rock pop koncertov na Primorskem in tudi na širšem slovenskem prostoru. Na odrih so se med drugim v preteklih letih zvrstili Siddharta, Laibach, Jan Plestenjak, Magnifico, Dan D, Gušti in Polona, Slon in Sadež, Vlado Kreslin, Zoran Predin, LeeLooJamais, Big Foot Mama, Elvis Jackson, Šank Rock, Tabu in mnogi drugi. Tudi letošnja prireditev ostaja zvesta tradiciji dobre glasbe in zabave ter prostega vstopa. Letos bodo na odru gostili skupine Kingston, Šank Rock, Ansambel Stil ter hrvaško zvezdnico Severino. Po besedah organizatorja je pevka izbrala posebne skladbe, s katerimi bo nastopila.