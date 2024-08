Saška in Samcy imata novo (VIDEO)

Po zaključeni trilogiji, ko sta Saška in Samcy, ki ju bolj poznamo kot skupino Skater, izdala skladbe in videospot za pesmi Reševalec, Gasilec in Policaj, sta se zdaj pevca vrnila na glasbeno sceno z nadaljevanjem stare uspešnice On ne more. Tokrat sta skladbo naslovila Malo malo in zanjo posnela tudi videospot. A ne pri nas, pač pa v italijanskem Portu San Rocco in Portu Picollo v Trstu pri Samcyjevem dobrem prijatelju. Saška in Samcy sta vidno uživala v vožnji s čolnom po tem italijanskem pristanišču. Pod besedilo skladbe Malo malo se je podpisal Jay Bolk, glasbo je ustvaril Željko Mladenović, za videoprodukcijo pa je poskrbel Jan Vaukman - Vauks.