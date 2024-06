S harmoniko pod vrh sveta

Harmonikar Simon Bučar je znan po tem, da poleg igranja na frajtonarico neizmerno uživa tudi v gorah. Že več slovenskih vrhov je osvojil, nekatere s harmoniko. Na Triglavu je zaigral že večkrat. Lani se je z njo podal v Himalajo in zaigral na najvišji točki trekinga, na prelazu Thorong La, ki leži 5416 metrov nad morjem. Himalajsko gorovje ga je tako prevzelo, da se tja vrača že letošnjo jesen, seveda spet s harmoniko.

Zadal si je namreč cilj, da bo meh svoje lepotice raztegnil tudi pod najvišjo goro sveta, pod veličastnim Mount Everestom, na višini 5600 metrov, skoraj še dvesto metrov višje, le da si želi tokrat to nepozabno izkušnjo deliti s tremi slovenskimi kolegi. Zatorej se vsi, ki vas njegova ideja navdušuje, obrnite nanj in se mu pridružite. Nedvomno gre za edinstven projekt, kakršnemu še nismo bili priča, in bo morda še za koga zgodovinska priložnost.

Ne nazadnje je med našimi glasbeniki več takšnih, ki se radi podajo v gore. Res pa osvajati najvišje vrhove ni mačji kašelj, sploh če se obvezni opremi pridruži harmonika. Kljub temu upamo, da bo Bučarju zastavljeni projekt uspel.