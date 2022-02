Robert Goter se vrača na oder

»Vedno sem rad zabaval ljudi, v bistvu to počnem že od šolskih klopi naprej, leta 1993 pa sem začel igrati tudi v ansamblih, kjer se je z glasbo prepletalo tudi veliko humorja. V zadnjih letih se je stand up v Sloveniji močno razvil in postal zelo priljubljen med ljudmi, zato se mi je zdelo prav, da tudi jaz na tak način sprostim ljudi in poskrbim, da pozabijo na vsakodnevne skrbi,« pravi Velenjčan Robert Goter, tudi svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko, ki se je leta 2005, po 13 letih igranja v ansamblu Goter žur band, odločil za samostojno pot.

Lotil se je prodaje harmonik pod lastno blagovno znamko, predvsem pa je učitelj oziroma mentor številnih mladih, ki si želijo postati odlični harmonikarji. Pred tremi leti pa je javnost presenetil z napovedjo, da se je lotil prvega stand upa in ga 1. decembra 2019 v Domu kulture Velenje tudi izvedel. In to več kot uspešno, saj je bila dvorana nabito polna že na premieri, pozneje je gostoval tudi v domačem Šentilju pri Velenju, zatem pa je nadaljnja gostovanja že zaustavila korona.

»Minulo dveletno obdobje je bilo za marsikoga težka preizkušnja. Tudi učenje diatonične harmonike se je delno preselilo na splet, nastopov pa seveda tako ali tako ni bilo. Po drugi strani je zanimivo, da se je prodaja računalniškega programa in tudi harmonik povečala,« pravi Goter, ki je tudi že oče dveh sinov, ki sta očitno podedovala po njem glasbene gene. Oba obiskujeta Glasbeno šolo Frana Koruna Koželjskega v Velenju. Starejši Val igra klavir in orgle, mlajši Žan Jan pa klavirsko harmoniko, a mu je pri srcu tudi diatonična,« pove Robert, ki občasno rad sede tudi na svoj motor in uživa v lepotah narave. Še preden smo izvedeli, da bodo s tem tednom ukinjeni skoraj vsi omejevalni ukrepi, pa je Robert že napovedal, da se s harmoniko in svojim stand upom vrača na odre.

»Po pravici povedano sem izjemno vesel, da bom znova stopil med ljudi. Ta petek, 25. februarja, bom svoj Stand up s harmoniko prvič predstavil v Kulturnem domu v Mozirju. Ta bo še prav poseben. Veliko bo zabave, smeha, humorja in novih stvari, ki jih še nisem predstavil. Zato obljubljam, da bodo trebušne mišice vseh, ki bodo prišli, zelo aktivne,« pravi znani harmonikar, ki je v stand up nastop vpletel predvsem svoje izkušnje, pripetljaje in dogodivščine, ki jih je zapakiral v humorno zgodbo.

»Gledalec mora imeti občutek, kot da šale stresaš iz rokava, čeprav to ne drži povsem, saj se je treba na vsak tak projekt temeljito pripraviti,« sklene Robert Goter.