Riblja čorba po sedmih letih na celjski Špici

Dušan Konda, duša kajak kanu kluba

Novinarsko konferenco je v majici skupine vodil znani Celjan Iztok Gartner.

Letošnje poletno koncertno dogajanje v Celju bo enega svojih vrhuncev doživelo to soboto, 7. avgusta, ko bodo na celjski Špici, kjer deluje tudi uspešen kajak kanu klub, gostili legendarno jugo rock skupino Riblja čorba. Ta se v Celje vrača po sedmih letih, tokrat pa bo koncert še ekskluzivnejši, pravi organizator, sicer duša kajak kanu kluba, ki se tudi osebno dobro pozna z legendarnim vodjo zasedbe. In tudi to je eden od razlogov, da je Kondi uspelo prepričati člane ene najbolj znanih jugoslovanskih zasedb, da se po sedmih letih znova zberejo na dvorišču celjskega veslaškega kluba, ki premore vrsto odličnih mladih kajakašev. Kot pravi Konda, pričakujejo na celjski Špici okoli 4000 obiskovalcev, saj je povpraševanje po vstopnicah izjemno.»Seveda bomo morali kot organizatorji spoštovati pogoje, to pomeni, da bomo morali zahtevati vpogled v potrdilo PCT, ki ga bodo vsi morali imeti pri sebi. In upam, da zaradi tega ne bo večjih težav,« pove Konda. Kot je še pred koncertom dejal sam Bora Đorđević na posebni tiskovni konferenci, pa se tudi on zelo veseli, da bodo s člani Riblje čorbe spet nastopili v Celju, saj ga na knežje mesto vežejo lepi spomini. »Tukaj so bili že veliki koncerti, izpostavil bi tudi našega, vendar pričakujem, da bo tokrat še boljši. Dušan je veliko delal na tem in s plakati oblepil vso Slovenijo. Zato me ne bi čudilo, če bi mu komunalci napisali kakšno kazen,« se je Đorđević pošalil v svojem značilnem slogu. Čeprav je skupina lani zaradi smrti izgubila basista in ustanovnega člana, pa so zanj našli nadomestilo. To je, s katerim pripravljajo celo nov album, ki naj bi izšel do konca letošnjega leta.Še vedno pa prejemajo vabila za nastope iz različnih koncev nekdanje skupne države. Spomnimo, da sta skupino leta 1978 ustanovila, poleg že omenjenih Đorđevića in Aleksića, še bobnarin kitarist. Njihov prvenec Lutka sa naslovne strane pa je doživela velikanski uspeh in jim prinesla prepoznavnost. Pozneje se je zasedba nekoliko spreminjala, pridružil se jim je tudi kitarist. Žal se je pozneje skupina zapletala v razne, tudi politične škandale, ker so opevali tudi nacionalizem, je njihova priljubljenost po razpadu Jugoslavije močno upadla. Kljub vsemu je Riblja čorba še danes ena najbolj prepoznavnih srbskih rockovskih skupin, Bora Đorđević pa zadnjih nekaj let živi v Sloveniji.