Resnik in Rudan: Spektakel za ušesa in oči (FOTO)

»Vrhunsko! Ko sta objavila, da bosta nastopila skupaj, sva šla z ženo takoj po vstopnice in skoraj pol leta čakala na ta koncert. Izplačalo se je. Njune pesmi znamo vsi na pamet, uspešnica na uspešnico! To je glasba, ob kateri smo zrasli. Njuna skupna energija na odru, stari posnetki, konfeti, ognjemet ... kapo dol! Vili in Miran sta legendi. Vse skupaj bi bilo boljše samo, če bi se zgodilo v Stožicah,« je povedal eden izmed skoraj 3000 ljubiteljev slovenske glasbe, ki so v soboto do zadnjega kotička napolnili ljubljanski Media Center.

Ekipa Košarkarske zveze Slovenije s predsednikom Matejem Erjavcem in športnim direktorjem Sašo Dončićem na čelu se je odlično zabavala. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Čeprav je bilo jasno, da bi lahko razprodala tudi kakšno večje prizorišče, je omenjena dvorana ponudila odlične pogoje za izvedbo in doživetje vrhunca slovenske glasbe, ki se bo vpisal v anale. Zgodba, pri kateri so organizatorji mislili na vse, od izbora pesmi, luči, zvoka in vizualov, posebnih učinkov in oprav obeh nastopajočih, ki sta se v dobrih dveh urah sprehodila čez svoja izjemna glasbena opusa, katerih stičišče je delo v skupini Pop Design, je bila popolno izpeljana.

Prizorišče in koncert sta si ogledala tudi Denis iz Game Over in Sebastian, ki bosta tukaj nastopila 25. januarja, ko bodo po 22 letih na oder ponovno stopili vsi glavni nosilci turneje Popstars. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Glavna junaka večera, ki sta kot velemojstra zabave doživela že skoraj vse, kar slovenski pevec sploh lahko doživi, po koncertu nista skrivala navdušenja. »Takšen koncert, zgodba in odziv izjemnega občinstva te ne morejo pustiti ravnodušnega. Res je lepo videti, kako ljudje uživajo v glasbi, ki ni zaznamovala le naju, ampak tudi Slovence. To že dolgo ni več glasba Pop Designa, Vilija Resnika, Mirana Rudana, avtorjev, ki so jo ustvarili, in glasbenikov, ki so jo posneli, ampak glasba vseh Slovencev, ob kateri se veselijo uspehov in praznujejo najlepše trenutke v svojih življenjih.«

Vsak po svoje sta pustila pečat v skupini Pop Design. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Vidno zadovoljna sta priznala, da med pripravami ni vedno vse potekalo gladko. »Lagala bi, če bi rekla, da se nisva tudi kdaj sporekla, ampak le zato, ker sva si želela vse izvesti popolno in so včasih najini pogledi na zadeve nekoliko drugačni. A ker sva videla, da je v ta projekt vpletena res odlična tehnična in kreativna ekipa, sva ji zaupala in skupaj smo pripravili izjemen koncert. In vesela sva, da bova to lahko ponovila še enkrat. 24. januarja se namreč vidimo v Mariboru!« se veselita.

Nuša Derenda, ki se je Viliju pridružila v evrovizijski Naj bogovi slišijo, z možem Frenkom. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI