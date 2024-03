Regina na odru z možem

Prva skladba, ki najavlja ploščo pevke Regine, se imenuje Te plave oči, v njej pa je čutiti barvite in pozitivne ritme in vibracije. Pesem je izjemna kombinacija prekmurščine, za katero je besedilo prispeval Prešernov nagrajenec Feri Lainšček, in bossa nove, ki gre hitro v uho.

Skladba je v celoti posneta v živo v studiu Ax production, končni miks pa je bil izdelan v Londonu v studiu Abbey Road. »Vokalno se odlično počutim v tem žanru. Prva pesem Te plave oči je začetek nove zgodbe, v kateri se bodo znašli vsi moji dosedanji hiti. Prekmurščina in bossa nova pa je nadvse posrečena kombinacija, ki te kar zaziba, je prijetna in obenem nahrani dušo,« je o glasbeni preobrazbi povedala Regina, ki je z novim stilom uresničila dolgoletno željo po novi zvrsti glasbe, ki ji je zelo blizu.

Z možem Aleksandrom sta lani praznovala 25. obletnico poroke. FOTO: Mediaspeed

»Vedno sem iskala nove sloge v glasbi in ta je nekaj posebnega. Akustika je nekaj, s čimer sem začela, in lahko rečem, da sem se vrnila k prvi ljubezni. Zelo pa sem vesela in srečna, ker se mi je po dolgih letih na odru pridružil moj najljubši kitarist, mož Aleks. To je zame resnično posebno zadovoljstvo, ki me čustveno popelje na najine začetke, ko sva se predstavljala še kot duo Regina,« pove pevka, ki je v novi zasedbi publiko nagovorila že na lanskem koncertu, odzivi pa so bili tako dobri, da je vse klicalo po reprizi.

Zdaj je v nastajanju projekt z novimi skladbami ter že znanimi v novem slogu, pod katere se kot aranžer podpisuje njen mož Aleksander Kogoj, producent in filmski režiser, ki je izdal tudi, da bo po skladbi Te plave oči Regina presenetila v plesni poletni skladbi Me maš kaj rada.