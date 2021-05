Prva samostojna in v slovenščini

Jašo so gledalci šova Slovenija ima talent spoznali jeseni 2018. FOTO: POP TV

Mladi ljubljanski glasbenikse podaja na samostojno pot. Mnogi ga poznajo kot pevca pri skupinah Top Stripper in Stray Train ali pa po uspešni zgodbi na resničnostnem šovu Slovenija ima talent, kjer ga je zlati gumb žirantaponesel naravnost v finale.Kot pevec slovi po izjemno močnem in čustveno nabitem vokalu, kakršnega pri nas še nismo zasledili. Jaša Šaban je pred kratkim med poslušalce poslal svoj prvi singel, ki je prav tako prvi njegov v slovenščini, z naslovom Zadnji song, kjer se sprašuje o smislu in poslanstvu ljudi, ki so v teh temnih časih izgubili luč.Pesem pripoveduje zgodbo o glasbeniku, ki mu je epidemija vzela možnost delovanja, ali pa zgodbo slehernika, ki mu je ta čas spodnesel tla pod nogami. Skladba kaže na luč na koncu tunela, saj prepeva tudi o tem, da ko iskra v temi rodi nov dan, nisi sam, in priča o upanju po koncu viharja. Jaša nam v čustveni baladi Zadnji song odstira zaveso v svoj intimni svet in hkrati svet nas vseh, ki se odvija, ko se ugasnejo vsi nasmeški na družabnih omrežjih.Avtorji pesmi so prekaljeni glasbeniki in stari znanci radijskih frekvencin, ekipa, ki stoji za marsikatero uspešno zgodbo slovenskega glasbenega prostora.