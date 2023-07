Priljubljeni slovenski pevec se je izogibal festivalom, zdaj znano zakaj

32-letni Nino Ošlak letos praznuje deset let od izida prve plošče, od delovanja na glasbeni sceni pa je minilo nekaj let več. Z glasbo se namreč resno ukvarja zadnjih 15 let. Obe obletnici se je odločil združiti. »Nikoli ne veš, ali boš drugo leto še na svetu,« se malce pošali in razkrije, da se je za združitev obletnic odločil iz povsem praktičnega razloga, ob svojih dveh velikih glasbenih jubilejih pa napoveduje kar nekaj novosti. Potem ko se je v prejšnjem videospotu pred kamerami ostrigel in si malo »pokvaril« pričesko, ki so mu jo nato posledično morali popravljati, se je tokrat odločil za precej manj drastične poteze. Nedavno je izdal novo skladbo z naslovom To je to. »Pesem je zelo energična in polna pozitivnih vibracij. Po prvih odzivih jo ljudje na spletu že zelo radi poslušajo. Samo v treh dneh so si jo zavrteli več kot petdesettisočkrat. To je zame velika nagrada, prav res. V svojo glasbo vedno rad dajem pozitivno noto, tudi živim tako. Vedno poskušam v vsaki stvari najti kaj dobrega, tudi kadar je hudo in to želim prenesti poslušalcem,« pravi. Omenjena skladba je dobila tudi videospot, kar dvajseti po vrsti. Nino ga je posnel z režiserjem Nikom Karom, s katerim je že večkrat sodeloval, snemanje pa se je odvijalo v ljubljanski Cukrarni. Bržkone pa bo Nino marsikoga presenetil tudi s svojo odločitvijo, da se udeleži festivalov, saj doslej še ni nastopil na nobenem. Skladbe je pisal za druge in tudi zmagal na nekaterih festivalih, sam pa na festivalskih odrih še nikoli ni stal kot izvajalec. »Ne bom rekel, da ne vem, zakaj sem se zdaj tako odločil, saj v bistvu vem. Rekel bi, da me takšni nastopi sploh niso zanimali. Pa z vsem spoštovanjem do festivala, ki nosi takšno tradicijo, kot je denimo Slovenska popevka. Na tej bom namreč nastopil. Doslej se v tej luči in glasbenem slogu nisem prepoznal, zdaj pa imam skladbo, ki je prava za takšen oder. V čast mi je, da jo bom prvič zapel ravno na Popevki,« še dodaja akademski glasbenik, ki se že veseli 9. septembra.