Priljubljeni medvedek tokrat v Peruju (VIDEO)

V tretjem filmu franšize, Paddington v Peruju, ki bo na britanska filmska platna prišel novembra, bodo gledalci lahko spremljali vrnitev medvedka Paddingtona v Peru, kjer bo skušal poiskati svojo ljubljeno teto Lucy.

Prizorišče prvih dveh filmov je bil London, v tretjem pa Paddington išče teto Lucy v južnoameriški državi. Teta Lucy je izginila na nekakšno misijo. Medvedek jo bo poskušal poiskati, pridružil pa se mu bo tudi kapitan čolna, ki ga igra Antonio Banderas.

Ben Whishaw, glas slavnega medvedka Paddingtona, je za britanski BBC razkril, da bodo oboževalci v novem filmu izvedeli, kaj se je zgodilo teti Lucy. Mimogrede, slednji glas posoja Imelda Staunton.

Hugh Bonneville, dame Julie Walters, Madeleine Harris in Samuel Joslin se ponovno vračajo v svojih vlogah, Emily Mortimer pa nadomešča Sally Hawkins kot gospa Brown.

Antonio Banderas igra glavnega antijunaka, prečastitega Hunterja Cabota. FOTO: Press Material

Številni ponatisi

Zgodbe britanskega avtorja Michaela Bonda o Paddingtonu so od prvih izdaj konec 50. let doživele številne ponatise.

Nastal je po resničnem plišastem medvedku, ki ga je Michael Bond kupil za svojo ženo leta 1956 in ga poimenoval po postaji Paddington blizu njunega doma. V samo enem tednu je napisal osem zgodb o njem.

Prva dva sta se dogajala v Londonu.

Paddington je medvedek iz perujske džungle, ki nosi star klobuk, potuje v zdelanem kovčku in je oblečen v plašček. Njegova najljubša hrana so sendviči z marmelado, zanj pa je značilno, da je zelo vljuden in vsakomur, s katerim se pogovarja, reče gospod ali gospa. Pogosto se znajde v težavah, a se trudi, da bi popravil stvari.

Postal je eden najbolj priljubljenih britanskih izmišljenih likov – plišasto igračo medveda Paddingtona so britanski delavci v predoru izbrali kot prvi predmet, ki ga bodo prenesli svojim francoskim kolegom, ko bosta strani predora pod Rokavskim prelivom leta 1994 povezani. Knjige so bile prevedene v 30 jezikov v 70 naslovih, v skupno več kot 30 milijonih prodanih izvodih po vsem svetu. Filmi so sicer kombinacija igranega filma in animacije.

4. novembra bo premiera.

Glas posodil Zelenski

Prvi film je premiero doživel leta 2014, drugi pa leta 2017. Animirano komedijo je napisal in režiral Paul King. V Ukrajini je glas medvedku Paddingtonu v prvem filmu posodil tedaj še komik, danes pa predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Prva dva filma sta na voljo na Netflixu. Paddington v Peruju bo v kinematografih od 4. novembra.