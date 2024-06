Prihaja še en film Izganjalec hudiča

Film Izganjalec hudiča (1973) je dvigoval prah vse od trenutka, ko se je pojavila ideja o snemanju. Grozljivka o deklici, ki jo je obsedel demon, je po porodnih krčih, ki so vključevali težave s sestavljanjem filmske ekipe, pa tudi nesreče, kot je bila smrt otroka enega od igralcev, ki naj bi bila posledica prekletstva sodelujočih v filmu (skupaj je v čudnih okoliščinah umrlo kar devet ljudi, povezanih s snemanjem), zaživela na filmskih platnih in doživela zmagoslavje, kakršnega ni nihče pričakoval. V svoji kategoriji R je bila skoraj pol stoletja najbolj dobičkonosna grozljivka vseh časov, do leta 1999 pa je po zaslužku vodila tudi na lestvici t. i. nadnaravnih grozljivk.

1973. je bil posnet prvi.

Škandalozni prizori so od sodelovanja pri nastanku odvrnili plejado slavnih obrazov, med njimi režiserja Stanlejya Kubricka, igralca Jacka Nicolsona, Audrey Hepburn in Jane Fonda. Zaradi problematičnih sporočil je nastop v glavni vlogi v filmu svoji hčerki Jamie Lee Curtis, ki je kasneje postala zvezda druge priljubljene franšize grozljivk, Noč čarovnic, preprečila igralka Janet Leigh. Kljub negativni energiji, s katero je bil film pred nastankom sprejet med filmsko elito, pa je bil kasneje nominiran za oskarja v kar desetih kategorijah, tudi za najboljši film. Dobil je nagrado za najboljši zvok ter za najboljši scenarij. Kot svojo najljubšo grozljivko ga je kasneje javno oklical njen nesojeni režiser Kubrick.

Grozljivi prizori še danes naženejo strah v kosti. FOTO: Press Release

Zgodba sicer izvira iz istoimenskega romana, pod katerega se je podpisal William Peter Blatty, ki je navsezadnje Eksorcista tudi režiral. Njegove metode dela so bile pogosto precej skrajne. Kot je opisal v dokumentarcu direktor fotografije Owen Roizman, je včasih, tik preden so kamere stekle, ustrelil iz pištole, da bi bili igralci videti prestrašeni ali jih, da bi bili videti zares jezni, oklofutal. Med snemanji posameznih kadrov je vztrajal, naj iz vseh zvočnikov odmeva glasna, neprijetna glasba.

Po fiasku filma Izganjalec hudiča: Vernik (2023) se zdaj obeta nekaj čisto novega.

Glede na to, da je grozljivka Izganjalec hudiča postala kultna, ni nič čudnega, da je nastala franšiza, novi filmi na temo pa se rojevajo še danes. Najnovejšo franšizo naj bi na platna pripeljala produkcijska hiša Blumhouse, ki pa si je po fiasku filma Izganjalec hudiča: Vernik (2023), ki je bil sicer dokaj dobičkonosen, a je prejel slabe kritike, premislila in se namesto za načrtovano trilogijo raje odločila za nov, samostojen film. Režiral ga bo Mike Flanagan, njegov pristop pa naj bi bil po pisanju revije Vanity fair "radikalno nov". Flanagan je med drugim režiral grozljivko Doctor Sleep, ekranizacijo istoimenskega romana Stephena Kinga, ki nadaljuje kultno uspešnico Izžarevanje.

William Peter Blatty je za roman, po katerem so posneli prvega Izganjalca hudiča, menda navdih našel pri resničnem izganjanju hudiča, ki so ga 1949. uprizorili v Misuriju. Glavna junakinja romana je deklica Regan, ki jo obsede hudič.