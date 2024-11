Prihaja psihološki triler z Milošem Bikovićem (VIDEO)

Čez dobrih 14 dni, 21. novembra, bo v Cineplexxovih in nekaterih drugih izbranih slovenskih kinematografih premierno prikazan in nato v rednem programu predvajan novi srbski film Izolacija.

Gre za režijski prvenec Marka Backovića, ki je zanj napisal tudi scenarij. Intenzivni psihološki triler so posneli v Nacionalnem parku Tara.

Zgodba nas popelje na oddaljeno znanstveno postajo v globinah zapuščenega gozda, kamor pride raziskovalec Jovan, da bi proučeval divje živali. Sprva se mu samota zdi idealen pobeg iz civilizacije, kmalu pa ga začnejo motiti nerazložljivi dogodki. Sčasoma se Jovan zave, da ni sam, je zapisano v napovedniku.

Napovednik je v Srbiji sprožil navdušenje med gledalci, ki komentirajo, da je film videti visokoproračunski, hollywoodski in svetovni.

Režiserja Backovića sicer poznamo kot scenarista filmov Taxi Blues (2019) in Mrtev ali živ (2022). Z Izolacijo se je ukvarjal vrsto let v želji, da bi naredil nekaj povsem unikatnega v srbski kinematografiji. Backović in Marko Jocić, soscenarist in producent filma, sta si že od začetka želela imeti v glavni vlogi velikega igralca, kot je Miloš Biković.

Gre za enega najbolj priljubljenih srbskih igralcev, ki ga med drugim poznamo tudi pri nas iz priljubljenih serij Južni veter in Južni veter: Pospešek. Igral je tudi v filmih Montevideo, Bog te je videl in Postali bomo prvaki sveta. V začetku leta je prvič postal očka.

Biković bi moral zaigrati v tretji sezoni odmevne HBO-jeve serije Beli lotos (White lotos), a je produkcijska hiša razdrla pogodbo z njim. Povod je bila objava predstavnikov krajinskega ministrstva za zunanje zadeve na družbenem omrežju X, v kateri so sporočili, da »igralec podpira Rusijo vse od začetka obsežne invazije«.

»Rad bi, da se vsi spori nehajo in da prevlada načelo ljubezni,« je vojno komentiral igralec. »Danes proti meni poteka kampanja, ki z zunanjim vplivom ustvarja resen precedens, ki meče senco na bistvo umetniške svobode. Rezultat takšne zgodbe sta zmaga nesmisla in poraz umetnosti,« je še zapisal po aferi.

V stranskih vlogah nastopajo Miodrag Miki Krstović, Milena Predić, Milutin Dapčević, Mladen Andrejević, Marko Mak Pantelić, Anđela Jovanović in Alisa Lacko. Koproducent je hrvaška produkcijska hiša Livada, ki je filmsko adaptirala hrvaški kriminalni roman Zorana Ferića Smrt deklice z vžigalicami.