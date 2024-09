Prihaja film o Janis Joplin. Znano, kdo jo bo upodobil

V Kaliforniji bodo snemali film o življenju ameriške pevke Janis Joplin (1943–1970). Zaigrala jo bo ameriška igralka Shailene Woodley, ki bo tudi producentka filma.

Kalifornija je Janis Joplin, ki se je rodila v Teksasu, veliko pomenila, je v izjavi zapisala Woodleyjeva. Na zahodni obali ni raziskovala le sveta glasbe, temveč tudi življenje samo. Po mnenju Woodleyjeve in soproducentov je Kalifornija edini primeren kraj za verodostojen in resničen film o življenju Janis Joplin.

Pevko z močnim bluesovskim glasom in eksplozivnim odrskim nastopom je v 60. letih pritegnilo hipijevsko gibanje v San Franciscu. Preboj je doživela leta 1967 z nastopom na legendarnem festivalu v Montereyju. Med njenimi največjimi uspešnicami so Mercedes Benz, Summertime, Me and Bobby McGee in Piece Of My Heart. Leta 1970 je pri 27 letih umrla zaradi prevelikega odmerka drog v hotelski sobi v Hollywoodu. S tem se je uvrstila v t. i. klub 27, skupino zvezdnikov, ki so preminili pri tej starosti. V njem so med drugim še slavni kitarist Jimi Hendrix, pevec skupine The Doors Jim Morrison, od mlajših pa pevec skupine Nirvana Kurt Cobain in Amy Winehouse.

Janis Joplin je umrla stara 27 let. FOTO: Wikipedia

Komaj čaka na začetek snemanja

Woodleyjeva, tudi oboževalka Joplinove, komaj čaka na začetek snemanja. »Ker sem rojena v Los Angelesu in sem odraščala ob delu z domačini v industriji, se mi kar vrti v glavi, ker vem, da bodo naš film ustvarjali nekateri najbolj nadarjeni, strastni in predani ljudje,« pravi. Projekt bodo posneli v 30 dneh in predvidoma porabili 10 milijonov dolarjev (okoli devet milijonov evrov).

Kar vrti se mi v glavi, ker vem, da bodo naš film ustvarjali nekateri najbolj nadarjeni.

V Kaliforniji rojena Woodleyjeva je zaslovela leta 2011 z vlogo uporniške hčerke v tragikomediji Potomci. S filmom The Spectacular Now (2013) je bila nominirana za zlati globus. Širšo prepoznavnost ji je prinesla vloga najstniške rakave bolnice v filmu Krive so zvezde (2014). Ljubitelji fantastike jo poznajo po akcijski romantični avanturi Razcepljeni (2014). V televizijski uspešnici HBO Majhne laži (2017–2019) je igrala spolno zlorabljeno dekle. Vloga ji je prinesla nominacijo za nagrado emmy. Igrala je v filmih Snowden (2016), Dnevnik iz Guantanama (2021) in The Last Letter from Your Lover (2021).

Kot okoljska aktivistka je leta 2010 ustanovila neprofitno organizacijo All it Takes, katere cilj sta spodbujanje trajnostnih sprememb in vzgoja mladih v sočutju in odgovornosti.