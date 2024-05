Hiša iz filma Sam doma je na prodaj, njena notranjost vas bo osupnila (VIDEO)

V naselju Winnetka v Illinoisu je po 12 letih na prodaj hiša iz legendarnega filma Sam doma, poroča Entertainment Tonight. Za nepremičnino, veliko več kot 850 kvadratnih metrov, želijo 5,25 milijona dolarjev (4,83 milijona evrov).

Od leta 1990, ko je na filmska platna prišel prvi Sam doma, je hiša doživela korenito preobrazbo. Povečali so bivalne prostore ter dodali notranje košarkarsko igrišče, telovadnico in hišni kino. Danes ima pet spalnic in šest kopalnic.

Ena najbolj znanih hiš na svetu je bila zgrajena leta 1921. Leta 2012 jo je za 1,585 milijona dolarjev (1,46 milijona evrov) kupila družba Dawn McKenna s sedežem v Chicagu, zdaj jo prodaja naprej.

Kako je hiša, v kateri je nekoč kraljeval mali Kevin, videti danes, si oglejte v spodnjem videu.