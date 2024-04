Prenovljeni KiNG FOO prvič v Pekarni (FOTO)

Skupina KiNG FOO se je v zadnjem obdobju dodobra prevetrila. Vsestranski multiinstrumentalist Rok Golob ostaja na bobnih in Aleksandra Josić na vokalu, novembra lani pa sta dobila novi okrepitvi – Andreja Hočevarja na basu ter Marka Zorca na kitari, s katerima sta posnela album, javnost pa ju je vzela za svoja, ko so nastopili kot predskupina zvezdniški zasedbi Hollywood Vampires z Johnnyjem Deppom in Aliceom Cooperjem na čelu. Sobotni koncert v mariborskem Klubu MC Pekarna je bil njihov prvi letošnji.

Čeprav veljajo že za domač mariborski band, pa so bili v Pekarni prvič. »Bilo je vrhunsko. Kot v Berlinu,« je nastop v Pekarni komentiral Golob, Aleksandra Josić pa prav tako ni skrivala čustev. »Klub je perfekcija. Energija je neverjetna, podpora publike pa vrhunska.

Gre za prvi koncert v novi postavi, s katero smo se magično povezali že na prvi vaji. Mi že na vajah igramo, kot da smo na stadionu, nič drugače ni bilo niti v Pekarni,« je povedala. Skupina je imela pred tem kar dveurno tonsko vajo, nekakšne vrste koncert pred koncertom.

»Navdušeni smo nad obiskom, predvsem pa nad izjemnimi odzivi na naš repertoar, ki smo ga odigrali premierno. Torej je le vendarle nekaj na tem,« je še dodala pevka. V sosednji stavbi istega kompleksa je istočasno nastopil Mile Kekin, nekdanji frontman zagrebške punk rock zasedbe Hladno pivo, ki pa z obiskom ni imel ravno sreče.

Mariborski klub MC Pekarna je vedno dobra »štih proba«.

Člani pravijo, da se počutijo, kot bi se poznali že vse življenje.