Pravijo mu kar Vili Majavšek

Verjetno ni večjega oboževalca knjižne in filmske uspešnice Čarli in tovarna čokolade od Nicka Franklina. Zbirka, ki šteje krepko čez dva tisoč kosov in je trenutno pod drobnogledom Guinnessovih ocenjevalcev, je vredna več kot 140.000 evrov, Nick, ki mu bližnji pravijo kar Vili Majavšek, pa se je skozi leta spoprijateljil tudi s številnimi igralci tako iz prvega filma iz leta 1971 kot drugega iz 2005., v katerem je blestel Johnny Depp, veseli pa se tudi tretje uprizoritve, v kateri bo imel glavno vlogo Timothée Chalamet.

V lasti ima celo zlato vstopnico in znamenito čokoladno tablico.

140 tisočakov je vredna zbirka.

Jodlarji so zakon

Zgodbo o skromnem in poštenem Čarliju, ki mu sreča nakloni zlato vstopnico in s tem obisk skrivnostne tovarne, med katerim spozna druge tekmece ter z njimi vred zavist, pohlep, pogoltnost, jezo in lenobo, je prebiral že v otroštvu, vnovič pa se je vanjo zaljubil pred 17 leti, ko je v dar, bolj v šali kot zares, prejel znamenito naznanilo Vilija Majavška, v katerem ta vabi pet izbrancev v svoje čokoladno kraljestvo, zlate vstopnice pa, tako je razodel, je skril v tablice čokolade. Britanec, ki jih zdaj šteje 44, je takrat začel zbirati vse, povezano s knjižno uspešnico Roalda Dahla in filmoma, redno je v stikih z Julie Dawn Cole, ki je na velikem platnu leta 1971 upodobila Veruško Solinar. Jodlarji so najboljša družba, je danes prepričan Nick, ki si je s spominki iz tovarne čokolade zapolnil tako rekoč vso hišo, toliko, da z možem razmišljata o selitvi v večje domovanje!

Čokoladno tablico bo nesel v grob.

Najbolj ponosen je na filmski rekvizit, zlato vstopnico, med spominki pa ne manjkajo fotografije, avtogrami, plakati, pripomočki, tablice čokolade, celo lutka Avgusta Zlimana. Nick je na facebooku ustvaril skupino, v katero so vabljeni oboževalci Čarlija Vedrana, Vilija Majavška in druščine, pri konjičku pa ga podpira tudi mož. Ne, njuna poroka ni bila tematska in na njej kljub pričakovanju svatov ni bilo motivov iz ikoničnega dela, kajti, kot pravi Nick: »Meja pa mora biti!« Zbirko bo po smrti zapustil muzeju Roalda Dahla, v grob pa bo vzel – tablico čokolade.