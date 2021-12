Poslovil se je Ned Beatty

Bil je velik filmski zvezdnik, a njegovo ime ni bilo tako zelo zveneče. Kot je tudi sam povedal, si je občinstvo le redko zapomnilo, kako mu je ime, so ga pa oboževalci na ulicah pogosto ustavljali in vpili: Ti si igral v tistem filmu! Tisti film je bil pogosto kultni triler Odrešitev (Deliverance), v katerem je Ned Beatty vrhunsko odigral enega iz tragične četverice, Bobbyja Trippa, a igralec se je v dolgoletni karieri lahko pohvalil še s številnimi odmevnimi vlogami.



Dejaven je bil v cerkvi



Beatty se je poslovil v nedeljo v 84. letu starosti. Umrl je naravne smrti, vedno je bil zdrav in veder, tudi zadnja leta, povedo njegovi domači, ki so bili v zadnjih urah ob njem. Rodil se je leta 1937 v Louisvillu, v ameriški zvezni državi Kentucky, odraščal pa je v Lexingtonu, kjer je bil vso mladost dejaven v cerkvi. Zanj je bila ta kot gledališče, dolgo njegov najljubši oder, kjer je rad poslušal pridige in pozneje tudi pel gospel.



Veljal je za enega najmarljivejših igralcev.

Nominacija za oskarja

Dolgo se je poigraval z mislijo, da bi postal duhovnik, kajti v pridigi, ki ji prisluhne in zaupa toliko ljudi, je spoznal izjemno moč nastopanja, ki jo je želel osvojiti, saj je toliko ljudi prepričala k spovedi. K brskanju po duši, k pogovarjanju o najglobljih skrivnostih, o vsem tistem, o čemer si doma ali drugje niso upali razpravljati, je nekoč povedal.Za duhovščino se nazadnje le ni odločil, izbral si je drug poklic, pri katerem je ravno tako nagovarjal številno občinstvo. In pri tem pogosto puščal vse v prostoru odprtih ust, kajti Beatty je že v srednji šoli znal osupniti z dramatičnimi nastopi na odru, kjer je vztrajal kar dve desetletji, preden je leta 1972 njegovo nesporno nadarjenost opazil tudi režiserin mu podelil vlogo v Odrešitvi, v kateri je blestel obin. Igralska mojstrovina se je zapisala v zgodovino, po mnenju mnogih pa so bili prelomni ravno prizori, ki jih je vrhunsko in nepozabno odigral Beatty. Spomnimo: Bobby Trippe je žrtev brutalnega posilstva, kontroverzni prizor pa je v tistem času obveljal za enega najbolj šokantnih na velikem platnu.



V Hollywood je tako vstopil skozi glavna vrata, vrhunske vloge so si sledile druga za drugo. Leta 1976 je zaigral v TV-mreži, ki mu je prinesla tudi nominacijo za oskarja; zlatega kipca sicer ni dobil, kar je po mnenju mnogih še vedno ena največjih krivic, kar jih je zagrešila ameriška filmska akademija. A Beattyju to ni odvzelo poguma, kajti laskave vloge so še kar sledile, na velikem platnu je nastopil tudi v Supermanu pa v uspešnicah, kot so Nashville, Vsi predsednikovi možje, Vojna Charlieja Wilsona in Zločin v New Orleansu, z zelo dolgim seznamom se je udomačil tudi na malih zaslonih, redno pa se je vračal v gledališče, kjer je osvojil tudi broadwajske deske in si prislužil številna priznanja.



otrok se mu je rodilo.

Veljal je za enega najmarljivejših igralcev, prav nič pa se ni dolgočasil niti v zasebnem življenju. Poročil se je namreč kar štirikrat. S prvo ženo,, sta povila štiri otroke, z drugo in tretjoterpo dva, nazadnje pa je v zakon zakorakal leta 1999 s, ki je bila ob njem tudi v zadnjih trenutkih.