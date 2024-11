Po tragediji odpovedali koncert

Kot smo že poročali, je bil za to nedeljo, 24. novembra, v Dvorani ŠIC v Ljutomeru načrtovan jubilejni koncert ansambla Štrk z gosti, in sicer ob praznovanju njihove 30-letnice. Koncert so nameravali izpeljati kljub nesreči ustanovitelja in vodje ansambla, 57-letnega Milana Lebarja, ki se je poškodoval med delom v domačih Babincih pri Ljutomeru.

Žal jim je to preprečila nedeljska tragična letalska nesreča, v kateri sta med njihovimi tremi umrlimi prijatelji dva mlada pomurska glasbenika, ki sta blizu tudi ansamblu Štrk. Iz ansambla so ob žalostni novici sporočili, da koncerta ne bodo izpeljali.

Ansambel Štrk letos zaznamuje 30 let delovanja. FOTO: Arhiv ansambla

»Obveščamo vas, da iz spoštovanja do treh dragih prijateljev, ki smo jih izgubili v tragični letalski nesreči, in pa zaradi težjih telesnih poškodb vodje našega ansambla, ki jih je utrpel pri delovni nesreči, odpovedujemo naš koncert ob 30-letnici Ansambla Štrk, ki bi moral biti to nedeljo,« so sporočili iz ansambla in dodali, da vsi, ki so vstopnice za omenjeni dogodek že kupili, te lahko vrnejo ali pa obdržijo do prihodnjič.

»Prepričani smo, da boste odločitev razumeli in jo sprejeli z empatijo in podporo, za katero smo vam izjemno hvaležni. Hvala za razumevanje, v znak spoštovanja do vseh žrtev tragične nesreče. Ansambel Štrk ostaja z vami v mislih in srcu,« so še zapisali glasbeniki.