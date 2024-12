Po ogledu so pari navdihnjeni hiteli domov (VIDEO)

Od četrtka, 26. decembra, je na sporedu kinematografov zgodba o vplivni direktorici, ki se zaplete v prepovedano romanco z mlajšim pripravnikom, v erotični srhljivki z naslovom Ljubica (Babygirl).

V glavni vlogi igra oskarjevka Nicole Kidman, ki je za vlogo prejela nominacijo za najboljšo igralko za zlati globus, na filmskem festivalu v Benetkah pa nagrado coppa volpi za najboljšo igralko. Septembra je sledila premiera na filmskem festivalu v Torontu. V erotični srhljivki igrajo še Harris Dickinson, Antonio Banderas in Sophie Wilde. Film je režirala Halina Reijn, ki je tudi napisala scenarij in sodelovala kot producentka. Znana je po filmu Bodies Bodies Bodies.

Film je režirala Halina Reijn, ki je tudi napisala scenarij in sodelovala kot producentka. Foto: Karantanija Cinemas

Ljubica je erotična drama o vplivni in uspešni izvršni direktorici podjetja Romy, igra jo Kidmanova. Ima popolno življenje, ljubečega moža, prikupni hčerki, dupleks stanovanje v mestu in veliko hišo na podeželju ter odlično kariero. Nepremišljeno se spusti v afero z veliko mlajšim pripravnikom in končno si izpolni svoje spolne želje, v katerih si prej nikoli ni dovolila uživati, s tem pa postavi na kocko svojo kariero in družino.

Uspešna ženska postavi na kocko svojo kariero in družino.

V vlogo ljubimca stopi vse bolj priljubljeni igralec Harris Dickinson, Romyjinega moža pa je zaigral Antonio Banderas. Režiserka se je želela osredotočiti na žensko ranljivost, zaljubljenost, sram in jezo ter pokazati notranjo zver ženske.

Romyjinega moža igra Antonio Banderas. Foto: Karantanija Cinemas

Glede na to, da je v kinematografih v božičnem času, Reijnova na vprašanje, ali gre za božični film, odgovarja, da »vsekakor, kar se mene tiče«. »Ima božična drevesca, ima božične pesmi. Seveda ne moreš peljati vsakogar na ogled tega filma, vsekakor pa lahko greš s prijatelji ali partnerjem in se imaš čudovito,« je dejala. »Imeli smo projekcije, na katerih so pari govorili 'Gremo domov,' ker so bili navdihnjeni.«

26. DECEMBRA je film prišel na redni spored.

Reijnova je še pojasnila, da je bilo njeno zanimanje za raziskovanje odnosa žensk do njihovih teles ključni motiv za snemanje tega filma. Svojo strast do erotičnih trilerjev iz osemdesetih in devetdesetih let prejšnjega stoletja, zlasti tistih režiserjev Paula Verhoevna in Adriana Lyna, je pripisala tudi navdihujoči gonilni sili za njeno odločitev, da posname ta film.

Načrtov za nadaljevanje Ljubice za zdaj ni. Foto: Karantanija Cinemas

Medtem ko načrtov za nadaljevanje Ljubice nima, pravi, da ima veliko več idej za filme, ki se ukvarjajo s »spolno željo, sramom, poskušanjem biti zvesti zveri v sebi in bolj sproščeni v odnosu s temo«.