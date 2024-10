Po bratovem opravičilu še častni cezar

Julia Roberts​ ima za seboj zavidanja vredno kariero. Njena prva vloga, s katero se je proslavila kot igralka, je bila v kultni romantični uspešnici Čedno dekle, zatem je posnela še več uspešnih romantičnih komedij, med njimi Notting Hill. Z vlogo v filmu Erin Brockovich iz leta 2001, posnetem po resničnih dogodkih, je osvojila oskarja. Danes 56-letna Robertsova velja za eno najbolj znanih in priljubljenih igralk ameriške kinematografije. Znana je tudi po svojih humanitarnih in okoljevarstvenih angažmajih. Trenutno sta v pripravi dva filma z igralko v glavni vlogi, in sicer triler After the Hunt, ki naj bi v kratkem prišel na filmska platna, in drama-triler Little Bee, ki je v fazi priprav na snemanje.

28. FEBRUARJA bo podelitev cezarjev.

Zaradi vsega tega bo zvezdnica na jubilejni, 50. podelitvi najprestižnejše francoske filmske nagrade cezar februarja prihodnje leto prejela častno priznanje. Častnega cezarja za celotno kariero bosta letos prejela francoska režiserka in igralka Agnes Jaoui ter britanski režiser Christopher Nolan, dobitnik oskarja za režijo in oskarja za najboljši film za film Oppenheimer (2023). Podelitev francoskih filmskih nagrad, ki bo 28. februarja, bo vodila igralka Catherine Deneuve. Kdo vse se bo potegoval za nagrade v tekmovalnem programu, bo znano 29. januarja prihodnje leto.

Omaloževal celo hčer

Julia se je v teh dneh sicer znašla v ospredju tračarskih medijev zaradi brata Erica Robertsa, ki je prav tako igralec, čeprav se ne more pohvaliti s sestrino izjemno slavo. V svoji pred dobrim tednom izdani biografiji Runaway Train: or, The Story of My Life So Far se je igralec posul s pepelom, ker se je v preteklosti hvalil, da je zaslužen za sestrino kariero. »Ena od stvari, za katere bi se rad opravičil v tej knjigi, je, da sem večkrat javno rekel: Če ne bi bilo mene, ne bi bilo Julie Roberts,« je zapisal v knjigi.

Eric Roberts je znan igralec, a sestrine priljubljenosti ne dosega. FOTO: Press Release

Za eno od najbolj razvpitih hvalisanj s sestrinim uspehom velja intervjuju za Vanity Fair leta 2018, ko je dejal, da če ne bi bilo njega, ne bi bilo niti njegovih sestre Julie Roberts in hčerke Emme Roberts. Zasluge za to, da sta postali slavni in igralki, je pripisal izključno sebi ter dodal, da je na to zelo ponosen. Julii Ericove trditve niso bile najbolj ljube. Ali je opravičilo odgovor na sestrino zamero ali le še en način, kako sestrino slavo uporabiti v svoj prid (nemara tudi z Julijinim blagoslovom), ni znano.