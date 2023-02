Plestenjaku izpolnil željo

Eden najbolj priljubljenih glasbenikov devetdesetih let pri nas Dominik Kozarič, ki je skoraj dve desetletji živel na Tenerifu, se je nedavno vrnil v Slovenijo. Koliko časa bo z družino ostal tu, še ne ve, po krajšem času privajanja na štiri letne čase pa je zavihal rokave in začel ustvarjati glasbo. Kot je slišati, se obeta duet z Janom Plestenjakom.

Dominik Kozarič se je po 14 letih življenja v tujini vrnil v Slovenijo, kjer znova ustvarja glasbo. FOTO: Osebni arhiv

»Ideja je bila Janova. Prijateljujeva že dolga leta, poznava se že kakšnih 30 let, pravzaprav že vse od začetka njegove kariere. Tudi v letih, ko sem bil na Tenerifu in prihajal v Slovenijo le občasno, sva bila v stikih. Nekega dne mi je poslal sporočilo, v katerem je omenil, da mu je moja pesem Ljubi jo nežno daleč najlepša slovenska balada in da bi si jo želel posneti z menoj v duetu,« pravi Dominik o zanimivem sodelovanju, ki se obeta. Glede Janove ideje ni imel nobenih pomislekov in je bil takoj za to. Kako bi skladba, ki je poleg Reke luči sicer njegova najbolj znana, zvenela kot duet? »Prepričan sem, da bi zvenela bombastično,« meni Kozarič. Dominik pa bi se težje odločil za le eno Plestenjakovo pesem. »Jan ima vrsto uspešnic in moram priznati, da so mi bolj ali manj vse njegove skladbe enako všeč,« pojasni glasbenik, ki bi, če bi moral izbrati eno in posneti duet, izbral skladbo Delam se, delam se.

Na splošno se mu dueti zdijo izjemno zanimivi projekti. Bi, poleg s Plestenjakom, šel v sodelovanje še s kom od kolegov? »Seveda, zakaj pa ne? Morda z Damjanom Murkom kakšno hecno ustvariva, pa z Nušo Derenda bi z veseljem kaj posnel in še s kom. Bomo videli,« se namuzne. V letih na Tenerifu je glasbeno sceno v Sloveniji sicer spremljal bolj površno. V stikih je bil predvsem s tistimi, ki so bili aktivni v času njegove prisotnosti na domači glasbeni sceni. »V bistvu nisem dobil občutka, da bi se kar koli bistveno spremenilo, če izvzamem, da so moji kolegi seveda starejši. Temu nihče ne uide. Sem pa opazil, da je res ogromno novih in odličnih glasbenikov,« pravi. Eden izmed razlogov, da se je vrnil v Slovenijo, je prav sodelovanje s kolegi. »Zelo težko se je dogovarjati in izvajati projekte na daljavo. Tudi sicer sem pristaš osebnega stika, saj je dosti bolj pristen in ne nazadnje mnogo zanesljivejši. Veliko načrtujem. V bistvu imam nekaj skladb že pripravljenih, vendar je to šele začetek. Trenutno smo v fazi dogovarjanja s slovenskimi glasbenimi založniki, potem pa naprej. V glavnem, ogromno dela nas čaka,« se veseli vseh projektov, ki so pred njim, hkrati pa obljublja, da se bo ljudem predstavil v malce drugačni luči.

»Popolnoma drugačen in nov ter obenem isti, novi stari Dominik, bi rekel. Kar se glasbene spremembe tiče, pa bi presojo raje prepustil poslušalcem,« še pove za konec.