Plestenjak podira rekorde

Priljubljeni glasbenik Jan Plestenjak vedno znova dokazuje, da je ena izmed največjih zvezd na slovenski pop glasbeni sceni. Koncerti ob dnevu žena, dnevu zaljubljenih in drugih praznikih so razprodani do zadnjega kotička, njegove skladbe in albumi pa dosegajo zavidljivo poslušanost.

Nič drugače ni bilo niti minuli konec tedna, ko je nastopil v Laškem, kjer je potekal 58. festival Pivo in cvetje. Tam je pevec, ki je spomladi dopolnil okroglih petdeset let, nastopil pred nepregledno množico, organizatorji pa so sporočili, da se je pod odrom in v njegovi bližini zbralo neverjetnih 45 tisoč obiskovalcev.

S svojim spremljevalnim bandom je spet pričaral nepozaben koncert.

Nastopajoči, med kateri so bili tudi legendarna skupina Boney M, Magnifico, Žan Serčič, Big Foot Mama, Dejan Dogaja, Alya, BQL in Budale, Luka Basi, Elvis Jackson, Šank Rock in Joker Out, so občinstvo navdušili, za prav poseben mejnik v karieri pa je poskrbel Plestenjak, ki ni mogel skriti veselja ob pogledu z odra. »Velikokrat sem že nastopal na tem festivalu in kar ne morem verjeti, da je še zmeraj lahko še boljše. Po toliko letih kariere. Publika je bila odlična, energija je bila fantastična. Z mano so prepevali od začetka do konca!« je o koncertu na Aškerčevem trgu, na katerem se je zbralo rekordno število ljudi pod odrom Burin, dejal Jan, ki je tudi tokrat svoje občutke delil s spletnimi prijatelji na instagramu.