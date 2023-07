Petra Zore in Bomb Shell zasijali na festivalu (VIDEO)

Minuli konec tedna se je skupina Bomb Shell drugič uspešno predstavila na festivalu Melodije morja in sonca. S skladbo Potujem so navdušili, v njihove roke pa je šla nagrada za najboljšo glasbo ter končno tretje mesto.

Poleg tega da je bila za skupino srečna osmica, saj so nastopili pod to zaporedno številko, je bil nastop na festivalu obarvan tudi s pravljično sedmico – na oder portoroškega festivala so se vrnili po sedmih letih. Pevka Petra Zore je izrazila veselje nad vrnitvijo ter poudarila, da so hvaležni za podporo, ki so jo doživeli.

»Predstaviti skladbo Potujem pred tako čudovito publiko je bilo resnično nepozabno. Vsekakor pa je bila prejeta nagrada za najboljšo glasbo najboljše možno priznanje, ki ga glasbenik lahko prejme na takšnem festivalu,« je še navdušena pevka.