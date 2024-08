Pesem, ki je letošnje poletje obnorela Slovenijo in Hrvaško, zdaj tudi v slovenski različici (VIDEO)

Skupina Firbci, v kateri so moči združili vodja in harmonikar Gašper Šinkovec in njegov brat Jaka Šinkovec, Jakob Končina ter Gregor Janežič, je doslej posnela že 12 avtorskih skladb in izdala prvo zgoščenko z naslovom A lahko? Te dni pa so fantje posneli slovensko različico hrvaške uspešnice Brajde, katere videospot ima na portalu youtube v zgolj enem mesecu po objavi več kot poltretji milijon ogledov. Avtorja in izvajalca hrvaške pesmi Brajde sta Lima Len in Alen Vitasović, pod aranžma se je podpisal Boz Beatz, ki je sodeloval tudi pri ustvarjanju melodije. Seveda so za pesem posneli simpatičen videospot, ki je navdušil številne Slovence.

V akciji – na traktorju FOTO: osebni arhiv

»Takoj po objavi pesmi sem stopil v kontakt z Limo Lenom in mu predlagal, da bi naredili duet Brajd v slovenskem jeziku,« nam je povedal Gašper, harmonikar in vodja Firbcev. Lima se je nemudoma odzval in se že ob prvem poslušanju slovenske verzije strinjal s predlaganim, Firbci pa so pesem posneli v enem tednu. In to s slovenskim besedilom, ki ga je spisal Alen Klepčar. Firbcem se je ponudil kar sam, ko so na družbenih omrežjih objavili vprašanje, ali posnamejo duet z Limo Lenom. »Vprašal nas je, ali naj začne pisati slovenske Brajde, mi pa smo brez pomislekov odgovorili z da,« nam pove Gašper.

Klepčar je končno verzijo besedila poslal Firbcem v uri in pol, 12 ur pozneje pa so v njegovem studiu Don Allen že imeli končano avdioverzijo skladbe. Dan pozneje se je Alen s svojim mikrofonom in vsem preostalim potrebnim usedel v avto in se odpeljal v Pulo, kjer je posnel še Limo Lena. Tako je v ekspresnem času, v sedmih dneh, nastala še slovenska različica Brajd. In ja, Lima se je naučil peti tudi slovensko.

Med snemanjem so se zelo zabavali. FOTO: osebni arhiv

Posebno poglavje je bilo snemanje videospota, ki ga je prevzel Globus videos. Tudi zato, ker so Firbci vsak konec tedna na odrih in se je bilo treba prilagoditi njihovemu zasedenemu urniku in urniku iz minute v minuto čedalje bolj priljubljenega Lime Lena. Videospot so posneli le nekaj ur po odigrani veselici, potem ko so iz Pule do Škocjana, kjer je potekalo snemanje, pripeljali še Limo Lena.

V videospotu so vlogo Majde zaupali Urški Vučak. FOTO: osebni arhiv

»V celotni ekipi, vključno s prevozom do snemanja in statisti, je sodelovalo več kot 50 ljudi. Snemanje, ki je bilo zelo zabavno in je potekalo na treh lokacijah, sta režirala naš pevec Jaka Šinkovec in snemalec Žiga Gjur. Ker v videospotu nastopata tudi izjemna Urška Vučak, ta ima vlogo Majde, in Sašo Dobnik, je vse potekalo res hitro. Urška je res izjemna, vsi vidni kadri so bili posneti v prvem poskusu,« nam je še razkril Šinkovec. Da je s to pesmijo tudi Firbcem uspel veliki met, ni dvoma, saj je videospot v zgolj sedmih urah po objavi imel že več kot 140.000 ogledov.