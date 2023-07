Osvojili so Dalmacijo, njihov veliki oboževalec je tudi napadalec Hajduka

Potem ko je v spomladanskih mesecih navdušila na Hrvaškem, v Srbiji, Makedoniji, Bosni in Italiji, je skupina Perpetuum Jazzile minuli teden koncertirala v Makarski, na Hvaru in v Solinu pri Splitu. »Prvič smo peli v Dalmaciji. Številni obiskovalci so prišli na te koncerte brez pričakovanj, po njih pa niso skoparili s pohvalami,« pravijo pevci.

Veličastni nastop na Hvaru

»Prejeli smo komplimente v slogu, da smo fenomenalni, svetovna atrakcija, ljudje pa so še dejali, da niso mogli verjeti, dokler nas niso videli in slišali v živo,« so še povedali glasbeniki in dodali, da so jih povsod lepo sprejeli, prijatelji pa so priložnost izkoristili tudi za druženje, čofotanje in zabavo na plaži. »Smo ena velika družina in vedno se imamo lepo, ko smo skupaj,« so še dodali člani skupine. Potem ko jih v Skopju ni mogel prehvaliti legendarni Vlatko Stefanovski, sta jim tokrat iz parterja ploskali dve športni legendi. »Koncert na Hvaru je obiskal Franci Petek, stric našega basista Jožeta, v Solinu pa nas je poslušal bivši napadalec Hajduka Frane Bućan, ki nam je zaupal, da je naš veliki občudovalec,« smo še izvedeli.

Pet let po zadnji

Med lovljenjem sončnih žarkov, peska in soli med prste ter vetra v lase pa je skupina spet opozorila nase tudi na družbenih omrežjih. Na poti s Hvara so na trajektu zapeli Oliverjevo klasiko Moj galebe, posnetek pa je na facebooku hitro nabral čez 700.000 ogledov, 750 komentarjev in 30.000 všečkov. Pevci so glede tega še nekoliko skrivnostni, a presenečeni bomo, če se ta pesem ne bo znašla tudi v programu njihovih treh oktobrskih koncertov v Cankarjevem domu.

Glasbeniki pravijo, da se odlično razumejo in da so kot ena velika družina.

Pet let po zadnji zgoščenki So najlepše pesmi že napisane je skupina Perpetuum Jazzile konec pomladi izdala album, ki ga spremljata radijski singel Dernier Danse ter We Will Rock You/Radio Ga Ga. Na plošči Smells Like ..., s katero nadaljujejo celoletno praznovanje 40-letnice delovanja, pa je 14 pesmi.