Operna noč je bila rekordna, a brez zapletov ni šlo (FOTO)

Mestni park v Mariboru je minulo soboto vendarle dočakal težko pričakovano Operno noč, ki jo je Factumevent v sodelovanju s SNG Maribor, Narodnim domom, Mestno občino Maribor ter EZL Ekom pripravil že devetič. Vendarle pa ni šlo brez zapletov.

Zelenice okoli odra v Mestnem parku so bile nabito polne obiskovalcev. FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Najprej jo je grdo zagodlo muhasto majsko vreme, ki je dogodek prestavilo za teden dni, s tem pa je ostal tudi brez solistke Nike Gorič, ker je imela pevske obveznosti drugje. Mlado Mariborčanko, ki žanje uspehe povsod po svetu, bi morala zamenjati Sabina Cvilak, a je morala ta zaradi bolezni odpovedati nastop in so organizatorji tik pred zdajci poiskali še drugo zamenjavo. To je postala 28-letna hrvaška sopranistka z mednarodno kariero Darija Augoštan. Moški solist je bil baritonist Domen Križaj. Spremljal ju je zbor Opere SNG Maribor in Simfonični orkester SNG Maribor, dirigiral je Simon Krečič.

Solista Domen Križaj in Darija Augoštan FOTO: MP Produkcija/pigac.si

Prvi dami Mestne občine Maribor, Lidija Krebl, direktorica mestne uprave, ter Eva Lozina, vodja kabineta župana FOTO: MP Produkcija/pigac.si

V poldrugi uri je več tisoč obiskovalcev slišalo precej skladb z aktualnega repertoarja SNG, legendarne skladbe Prodana nevesta, Rusalka, Seviljski brivec, Venera v svili, Tosca, Čarobna piščal in Lucia di Lammermoor. Mariborski mestni park je tokrat podrl vse rekorde obiskanosti, zelenica okoli prizorišča je bila popolnoma prekrita z odejami, na katerih so si številni pripravili mali piknik.

Podpredsednik vlade in minister za finance Klemen Boštjančič z ženo Evo, ministrico za kulturo Asto Vrečko, direktorjem SNG Maribor Danilom Roškerjem, Suzano Žilić Fišer ter Juretom Fišerjem FOTO: MP Produkcija/pigac.si