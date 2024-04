Oda pustolovskim dekletom bratskega dvojca

Bratski dvojec 2B, ki ga sestavljata Gašper in Primož Mihelič, ne pozna počitka. Po albumu Eksplozija emocij, ki je izšel lani, in singlu Do 5. dimenzije, ki se je uvrstil med najboljših deset skladb leta 2023 ter prejel številne nagrade, vključno z nazivoma popevka tedna na Valu 202 in pesem in pol na Radiu Koper ter vodstvom lestvic Radia Maribor, se 2B vračata na glasbeno prizorišče z novo skladbo Pustolovsko srce in videospotom, ki so ga posneli na idilični lokaciji.

Brata Gašper in Primož Mihelič FOTO: BORUT PETRIC

»Pesem je oda vsem dekletom, ki rada potujejo, in moškim, ki za njimi jočemo,« pravi glasbeni dvojec. Videospot, ki ga je posnel Jurij Brozovič v eksotični Šrilanki, ne le vizualno dopolnjuje skladbo, temveč prinaša tudi čarobno izkušnjo za oči in dušo. »Režiser najinih dozdajšnjih videospotov nama je hotel pobegniti v Šrilanko, a ga je pesem tam našla in zaposlila, da je posnel slikovit in eksotičen videospot,« sta zadovoljna glasbenika, ki si nekega dne tudi sama želita odpotovati v to deželo.