Od rockerja do opernega pevca

V torek, 27. avgusta, bo v okviru 72. Ljubljana Festivala nastopil priljubljeni perujski tenorist in grammyjev nominiranec Juan Diego Flórez. Koncert opernih arij s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pod taktirko ukrajinske dirigentke Oksane Liniv bo v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.

Opernega pevca in maestro smo spoznali že pred dvema letoma, ko sta na festivalu požela stoječe ovacije. Flórez je od svojega debija leta 1996 nastopil v vseh večjih opernih hišah, leta 2009 pa je bil nominiran za nagrado grammy za album Bel Canto Spectacular. Oksana Liniv je od leta 2022 glasbena vodja Teatra Comunale di Bologna (Mestnega gledališča v Bologni) in je takrat postala prva ženska šefinja dirigentka italijanske operne hiše. Tokrat se nam bosta predstavila z nekaterimi najslavnejšimi romantičnimi arijami 19. stoletja, v katerih zablestijo tenorski glas kot tudi nekaj priljubljenih instrumentalnih vložkov.

Zanimivo je, da glasbeni začetki Flóreza niso prav nič operni, saj je imel svojo rock skupino. Ko se je vpisal na konservatorij, ker je bil brezplačen, pa se je rodila njegova ljubezen do klasične glasbe. Nekdanji rocker je danes eden najbolj znanih opernih pevcev, vse drugo je zgodovina. Italijanski tenorist Luciano Pavarotti je bil njegov idol, in ravno on ga je razglasil za svojega naslednika.