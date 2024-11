Nizozemski maestro z valčki napolnil Stožice (FOTO)

Andre Rieu je s ponovno razprodanimi ljubljanskimi Stožicami znova potrdil, da spada v sam vrh največjih svetovnih glasbenih zvezdnikov. Tudi v Ljubljani je znova navdušil s svojim Orkestrom Johanna Straussa in brezčasnimi klasikami znanih oper, operet in muzikalov. Na nesmrtni dunajski valček Na lepi modri Donavi je dvorana tudi zaplesala.

Sloviti maestro je znan po tem, da med drugim pomaga mladim. In to ne le v glasbi. Spomnimo se, lani je organiziral usposabljanja v oživljanju v primeru nesreč in poškodb ter v uporabi defibrilatorja.

Z Emmo Kok v Stožicah

Na tokratni svetovni turneji je njegova gostja mlada nizozemska pevka Emma Kok, Rieujeva someščanka. Njuna zgodba je zanimiva. Pred 16-letno Emmo je namreč z Rieujem nastopal že njen brat Enzo. Mladi violinist je debitiral prav na Rieujevih koncertih, to so bili njegovi prvi veliki nastopi v pravem pomenu besede.

Danes se je razvil v sijajnega violinista, kot ponosno pravi tudi Rieu. Tokrat pa je z maestrom nastopila Emma. Mlada pevka je gostja na celotni svetovni turneji, zapela je tudi v Ljubljani. Dekle, ki obiskovalce koncertov gane s svojim petjem in ki je v Ljubljani zapelo evrovizijsko uspešnico Voilà in Heal the World legendarnega Michaela Jacksona, ima posebno zgodbo.

Šestnajstletnica gane s svojim petjem.

Maestro se kmalu vrne Maestro, ki se ga tudi slovenski poslušalci kar ne morejo nasititi, se v Ljubljano vrne že prihodnje leto. Z nastopom, ki ga spremljajo neverjetna usklajenost, disciplina in navdušenje celotne ekipe, bo v Sloveniji znova 27. novembra 2025. Morda se utegne takrat v Sloveniji muditi kak dan več. Njegova žena ima namreč pri nas sošolko s fakultete, s katero sta ohranili stike in sta še danes prijateljici.

Ustanovila fundacijo

Lani je prvič nastopila z Rieujem. V petih dneh je posnetek njenega prvega nastopa na youtubu dosegel kar 26 milijonov ogledov. Nastopala je na vsej lanski turneji. Tudi letos bo nastopila na njegovem božičnem koncertu, prav tako pa bo Rieujeva gostja na turneji prihodnje leto.

Emma Kok je lani prvič nastopila z Rieujem. FOTO: management A. R.

Mlada pevka, ki ima poleg brata violinista sestro, ki je prav tako pevka, se spopada s hudo boleznijo, gastroparezo. Ima paraliziran želodec in ne more jesti po običajni poti. Namesto tega si mora hrano z injekcijo vbrizgavati direktno v želodec. A njene sanje so kljub temu neomajne. Želi si postati profesionalna pevka in pevska zvezda. Za seboj ima že zmago na šovu The Voice Kids na Nizozemskem, posnela je nekaj priredb zimzelenih skladb, med drugim White Christmas in All I Want for Christmas is You, zdaj pa se tudi z Rieujevo pomočjo vzpenja na pevski poti. Ustanovila je svojo fundacijo, s katero zbirajo denarna sredstva za raziskave in ozdravitev gastropareze, s čimer bi rada pomagala tudi drugim.