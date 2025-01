Neutrudna Miran Rudan in Vili Resnik: evforija še traja (FOTO)

Ko sta si Miran Rudan in Vili Resnik prvič javno segla v roke v oddaji V petek zvečer in zapela zimzeleno uspešnico njunega skupnega imenovalca Pop Design Ko si na tleh, je bilo samo še vprašanje časa, kdo bo tisti junak, ki ju bo poskušal združiti še na velikih odrih.

Agenciji Denea je uspelo narediti dobro zgodbo, ko je ustvarila nostalgično turnejo, kot denimo pred natanko 20 leti Goran Bregović, ki je združil vse tri pevce zasedbe Bijelo dugme in naredil enega največjih poslov v zgodovini zabavne glasbe na Balkanu. Rudan in Resnik sta v ljubljanskem Media centru prvič nastopila skupaj na velikem odru sredi novembra lani ter ga razprodala do zadnjega kotička.

Alfi Nipič je za presenečenje zapel Silvestrski poljub.

Jurij Ribič, lastnik SoundBiroja, in njegova partnerica Klavdija Plohl sta s prijatelji uživala na koncertu, po katerem sta v Egipt odpeljala poln avtobus potapljačev.

Sledilo je nadaljevanje v štajerski prestolnici konec minulega tedna, ko je UŠČ Leona Štuklja nadaljeval tradicijo. Veliki presenečenji sta bila Alfi Nipič, ki je z Resnikom zapel Silvestrski poljub, ter Manca Špik, ki je koncert končala s pesmijo Ko si na tleh. Tretji koncert neumornega dvojca RxR bo 15. februarja v Škofji Loki, na isti dan, ko bo njuna nekdanja skupina poskušala napolniti Halo Tivoli.

Sebastijan Harc, Veronika Vrabič Harc, Aleš Kreft, Tanja Rafolt, Tina Zavec Aram in Sebastijan Aram

Uroš Mlakar, lastnik Tete Fride in podpredsednik NK Maribor, se je zabaval v družbi partnerice Tanje Golob.