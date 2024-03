Neskončne zgodbe še ni konec. Pripravljajo remake po knjižni predlogi

Pred štirimi desetletji je v kinematografe prišla filmska različica romana nemškega pisatelja Michaela Endeja Neskončna zgodba v režiji Wolfganga Petersena, te dni pa se je razvedelo, da je v pripravi načrt za nov film po tem romanu. Kdaj in kje naj bi začeli snemati remake, še ni znano, govori pa se, da bodo naredili kar filmsko serijo. Kolikor je znano, bosta pri snemanju sodelovali produkcijski hiši Michael Ende Productions in See-Saw Films.

Knjižno-filmska uspešnica

Filmska adaptacija Endejevega romana je bila v 80. letih minulega stoletja ena od velikih kinematografskih uspešnic, čeprav avtor takrat z njo ni bil ravno zadovoljen. Premiera filma, ki je samo v Nemčiji v kinodvorane privabil okoli pet milijonov gledalcev, je bila 4. aprila 1984 v Münchnu. V spomine mnogih sta se zapisala predvsem filmska kuža zmaj Fuhur ter pesem Giorgia Moroderja Never Ending Story, ki jo je zapel britanski pop pevec Limahl. Neskončna zgodba je bila v tistem času najdražji neameriški film dotlej.

Bastijan (Barret Oliver) se potopi v pravljični svet. FOTO: Bavaria Film/WB

Roman Neskončna zgodba je bil prvič objavljen leta 1979. Prodan je bil v večmilijonskih nakladah in je preveden v okoli 45 jezikov, tudi v slovenščino. V domači Nemčiji je bil kar 113 tednov zasidran na prvem mestu Spieglove lestvice knjižnih uspešnic, medtem ko je na lestvici preživel 332 tednov, se pravi več kot šest let. Po romanu so leta 1984 posneli istoimenski film, ki pa je prikazal le polovico knjige; drugo polovico so priredili v samostojen film s podnaslovom Naslednje poglavje, posneli pa so še tretji del, ki pa ne temelji na literarni osnovi Michaela Endeja; nadaljevanji nista dosegli pričakovanj in gledanosti prvega filma.

Pobeg v fantazijo

Glavni lik Bastijan je šolar, debelušen in neroden, sošolci se norčujejo iz njega, tudi učitelj telovadbe, ker se z rokami ne more dvigniti po vrvi. Ampak to ni najhujše. Najhujše je, da mu je umrla mama in da ima občutek, da ga oče komaj še opazi. Tisto, kar Bastijan zna in ima silno rad, sta branje in izmišljanje zgodb. Gospodu Koreandru v antikvariatu ukrade knjigo z naslovom Neskončna zgodba in zbeži od doma na šolsko podstrešje.

113 tednov je bil roman na vrhu nemške lestvice.

Pesem iz filma je bila Limahlova največja uspešnica. FOTO: EMI/IMDB

Znajde se v pripovedi o čudovitem cesarstvu Fantaziji, ki mu grozi uničenje. V zgodbi spremlja dečka Atreja in srečnega zmaja Fuhurja, ki iščeta človeškega otroka, da bi dal vladarici Fantazije novo ime in s tem rešil deželo. Najdeta ga, njega: Bastijan se čisto zares znajde v zgodbi, ki jo bere. Ampak zaplete se, ko bi se moral vrniti v svoj svet: vse manj ima spominov nanj, ne želi si nazaj – nazaj pa ga lahko pripelje samo resnična želja. Do konca ne vemo, slutimo pa, da mu bo uspelo, ker ima prijatelja Atreja in srečnega zmaja Fuhurja, so vsebino romana povzeli pri založbi Beletrina.

Knjiga je bila prodana v večmilijonskih nakladah in je prevedena v okoli 45 jezikov.