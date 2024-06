Nepopisna žalost: v 33. letu starosti je umrla udeleženka Talentov

Gledalce priljubljenega šova Britain's Got Talent (gre za britansko različico Talentov) je pretresla novica o smrti ene izmed tekmovalk iz 9. sezone. Po poročanju številnih tujih medijev je umrla Emma Jones. Kot so zapisali v britanskem The Independentu, je imela le 32 let.

Na njeni facebook strani so zapisali, da so ji diagnosticirali raka na več organih, po mnenju zdravnika pa se je začelo z rakom jajčnikov.

Emma je s svojim premiernim nastopom na Talentih kljub nervozi navdušila in prejela stoječe ovacije. Slednje je prejela ne samo s strani gledalcev, ampak tudi s strani vseh štirih žirantov, med drugim tudi od strogega Simona Cowlla.

»Emma, morala bi biti samozavestna. Prišla si zelo sramežljiva in nervozna, ampak ti imaš fantastičen glas«, ji je po prvem nastopu dejal žirant David Walliams. Njen glas je pohvali tudi Simon Cowell. Video njenega prvega nastopa v šovu ima danes na uradnem kanalu britanskih Talentov že skoraj milijon in pol ogledov.

Emma se je zelo izkazala tudi v polfinalu šova, a do finala se ji ni uspelo prebiti.