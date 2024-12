Našla je ključ do sreče (VIDEO)

Glasbenica Tatjana Mihelj letos praznuje 30 let delovanja na slovenski glasbeni sceni. V tem obdobju je navduševala tako na festivalih kot v popularnih šovih, kot so Ema, Slovenija ima talent in Nova zvezda Slovenije. Največji uspeh je dosegla pred tremi leti na 40. festivalu Melodij morja in sonca, ko je prejela veliko nagrado za pesem Ples v dežju, festivalska žirija pa ji je nagrado namenila tako za izvedbo kot tudi najboljšo glasbo in besedilo. Primorka tokrat predstavlja skladbo z naslovom Žarim, ki je nastala v sodelovanju z Žigo Pirnatom, Andražem Gliho in Željkom Mladenovičem, ekipo, ki se je podpisala tudi pod njene pretekle odmevne glasbene projekte, vključno z uspešnico Ples v dežju.

V skladbi Žarim poslušalcem predstavlja osebno izpoved, v kateri izraža notranjo moč, upanje in željo po preseganju ovir. »Gre za skladbo, s katero se lahko resnično poistovetim,« pravi pevka in doda, da je nekakšen odsev njene lastne življenjske poti – poti iskanja notranje moči, zaupanja vase in vztrajanja. »Ob vsakem branju besedila sem imela občutek, da je pesem napisana prav zame. Govori o preseganju dvomov in premagovanju tistega strahu, ki ga vsi kdaj začutimo, pa naj bo to zaradi negotovosti, novih začetkov ali preprosto zato, ker se bojimo, da nismo dovolj. Želim, da bi pesem poslušalce opomnila, da vedno obstajata luč in moč, ki ju lahko najdemo znotraj sebe, če si le dovolimo verjeti v to,« pravi Tatjana, ki se je v slovensko glasbo v zadnjih 30 letih zapisala s prefinjenim glasbenim izrazom in osebnimi interpretacijami.

Videospot za Žarim je nastal pod režijsko taktirko produkcijske ekipe Videco, premierno pa je bil z vsemi akterji predstavljen v knjigarni in kavarni Maks v Novi Gorici. »Prikazuje utrip vsakdanjega življenja ljudi, ujetih v nemir sodobnega sveta. Prikazani so trenutki, ko se ljudje soočamo s strahovi, dvomi, veseljem in končno – s preobrazbo, ki jim omogoči, da ponovno zažarijo,« še razkrije glasbenica, ki je v videospotu nastopila skupaj z dolgoletno partnerico Majo, s čimer Tatjana v novo zgodbo vpleta tudi svojo osebno bližino. V prihodnjih mesecih napoveduje koncertne projekte, v katerih bo oboževalce popeljala v nostalgične tone zlatega obdobja slovenske popevke. Skladba Žarim bo sicer dobila prostor na prihajajoči EP plošči z naslovom Brez strahu, na njej bosta tudi angleška in italijanska različica.