Naš pevec pravi: Dovolj je bilo tarnanja!

Epidemija koronavirusa je zadnje leto še posebej prizadela mnoge glasbenike in glasbene skupine. Sploh je bilo leto 2020 drugačno od prejšnjih – naučilo pa nas je, da moramo vsak dan zajemati z veliko žlico. In prav nič drugače ni bilo pri simpatičnem Kranjskogorčanu, ki v radijski eter in na televizijske postaje pošilja svoj najnovejši glasbeni izdelek Men si kul, ki je nabit s pozitivno energijo.Glasbenik, ki je v začetku preteklega leta razveseljeval v projektu Koncert s kavča, se leta 2020 spominja z mešanimi občutki. »Leto 2020 je bilo tako zame kot tudi za druge glasbenike stresno. Če bi mi pred časom kdo rekel, da se bo zgodilo, kar se je, bi si mislil, da je znorel. Mi je pa lansko leto dalo priložnost, da kot glasbenik več vlagam vase in v svojo glasbo, od tod pa tudi črpam inspiracijo za pesmi, ki jih ustvarjam,« pove Anzhe, ki v poletje vstopa optimističen. »Dovolj je tarnanja, zase lahko rečem, da sem vesel in hvaležen, da živim v Kranjski Gori in da se lahko vsak dan sproti spomnim, kako lepo je tukaj.« O čem nova skladba pravzaprav govori?»Pesem med drugim govori o tem, da je čisto v redu biti drugačen, poseben, in da ni nič narobe, če izstopaš iz množice. Ljudem je to všeč in moram priznati, da me takšni ljudje vedno prevzamejo. Pred leti sem, denimo, odpotoval na Ciper in si kruh služil samo z glasbo. Ni bila najlažja izkušnja, ampak sem jo res potreboval. Osnovna ideja pesmi pa je seveda neposreden nagovor dekletu, ki ti je všeč, ampak o tem zelo zgovorno govori tudi besedilo,« nam še zaupa Anzhe, ki je pred leti navdušil s pesmijo Pozitiven song.Tudi v novi skladbi ostaja zvest slovenskemu jeziku, skladbo pa spremlja videospot, v katerem je odigral kar tri vloge. »Scenarij se je zaradi trenutnih ukrepov spremenil v zadnjem trenutku. Snemali smo v gledališču na Jesenicah, videospot pa je nastajal zelo spontano, saj nisem želel, da je preveč klišejski,« še pove.