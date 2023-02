Na podelitvi grammyjev je spisala zgodovino (FOTO)

Nedeljska podelitev grammyjev, ki velja za dogodek vseh dogodkov v svetu glasbe, je tokrat resnično postregla z nepozabnim večerom, polnim presežkov. S štirimi osvojenimi zlatimi gramofoni, tako se ji jih zdaj doma lesketa že 32, je Beyonce spisala zgodovino kot največkrat nagrajena glasbenica vseh časov.

Na večeru, posvečenem najboljšim glasbenikom, ni manjkalo izjemnih nastopov. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Viola Davis, ki ji je nagrado prinesel zvočni posnetek njene knjige Fiding Me, je z grammyjem osvojila tudi status EGOT; s tem je postala tudi komaj tretja temnopolta ženska, ki ima v žepu čislano četverico emmyja, grammyja, oskarja in tonyja. Kim Petras je postala prva z grammyjem nagrajena transseksualka. Na podelitvi pa je presenetila tudi prva dama Jill Biden, ki je napovedala zmagovalca za najboljšo pesem o družbenih spremembah, ta je šla v roke iranskemu pevcu Shervinu Hajipourju.

Brez nagrade za album

Nedelja je bila nedvomno Beyoncejin večer, čeprav je »Kraljica B«, kot o njej zamaknjeno razmišljajo pevkini oboževalci, zaradi zastoja v prometu začetek zamudila. Tako je dokazala, da je tudi ona povsem običajna smrtnica, ki ji jo lahko zagode gost losangeleški promet.

»Trudim se, da ne bi bila preveč čustvena,« je dejala ob svoji zgodovinski zmagi, ko je dosedanjim 28 gramofonom dodala nove štiri in tako za enega presegla 26 let star rekord Georga Soltija. Toda čeprav ji očitno nihče niti do gležnjev ne seže, se ji je med prsti vseeno (spet) izmuznila najpomembnejša nagrada za album leta, s katerim je bil tokrat ovenčan Harry Styles, ki je tako pometel z največjima konkurentkama in rivalkama Beyonce in Adele. Slednji sta se za naziv najboljšega albuma namreč potegovali tudi leta 2017, a je tudi takrat Beyonce izvisela.

Adele je navdih za pesem, ki ji je prinesla grammyja, našla v sinu. FOTO: Mike Blake/Reuters

»Navdihuje me prav vsak glasbenik, ki se je z menoj znašel med nominiranci. Ob večerih, kot je ta, se je pomembno spomniti, da najboljše v glasbi ne obstaja,« pa je dejal Styles, ovenčan tudi za najboljšo vokalno izvedbo pop albuma.

Verz pod prho

Solistična izvedba skladbe Easy on Me je Adele prinesla njenega že šestnajstega grammyja, za kar se lahko zahvali sinku Angelu. »Prvi verz sem napisala pod prho, ko sem se odločala, da spremenim sinovo življenje,« je dejala s cmokom v grlu in namignila na odločitev, da se loči od Angelovega očeta in svojega zdaj bivšega moža Simona Koneckija.

Pod posnetek minulega leta se je podpisala Lizzo, ki je nagrado posvetila spominu na pokojnega Princea, lento skladbe leta pa je s pesmijo Just like that prejela glasbena veteranka Bonnie Raitt in tako ugnala močno konkurenco pevk, kot so Adele, Taylor Swift in Beyonce. Z glasbenimi prišleki je kot najboljša nova izvajalka pometla jazz pevka Samara Joy, ki je z večera odšla tudi z grammyjem za najboljši jazzovski vokalni album.

Kendrick Lamar, ki je na podelitev prišel z osmimi nominacijami, je prejel grammyja za najboljši rap nastop in za najboljši rap album. Z eno nominacijo manj sta večer začeli Brandi Carlile in Adele, šest nominacij so prejeli Mary J. Blige, Future, DJ Khaled in Harry Styles, Jay-Z in Lizzo pa vsak po pet.

Absolutna zmagovalka večera je bila sicer Beyonce, ki pa vseeno še nikoli ni osvojila grammyja za album leta.

Podelitev grammyjev je bila seveda v znamenju nagrajencev. A kot se za noč, posvečeno glasbi, spodobi, ni manjkalo glasbenih vložkov, za kar so poskrbeli tudi nastopi Bad Bunnyja, Lizzo, Mary J. Blige, Harryja Stylesa, Brandi Carlile, Kim Petras in Sama Smitha, medtem ko je za veliki odrski finale poskrbel DJ Khaled, ki so se mu na odru pridružili tudi Jay-Z, Lil Wayne, Rick Ross in John Legend.

Harry Style, ovenčan z lento najboljšega albuma, je z nastopom navzoče dvignil na noge. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters