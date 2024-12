Mož, ki ni mogel molčati nadaljuje svoj pohod

Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti je objavila ožji izbor v desetih kategorijah za 97. nagrado oskar. V kategoriji najboljšega mednarodnega celovečernega filma kljub upanju ni slovenskega predstavnika. Smo pa Slovenci vseeno v igri za oskarja.

Slovenski kandidat je bil celovečerec režiserke in scenaristke Sonje Prosenc Odrešitev za začetnike, v katerem v glavnih vlogah igrajo Katarina Stegnar, Marko Mandić, Mila Bezjak in Aliocha Schneider, a se ni uvrstil v ožji izbor. Zgodba se vrti okoli slovenske družine nouveau riche, ki živi v stekleni hiši in izžareva odmaknjeno superiornost. Vanjo vstopi mlad neznanec in poruši občutljivo ravnovesje družinske dinamike ter razkrije svet kaosa in disfunkcionalnosti, ki se skrivata pod površjem.

Filme je sicer lahko prijavilo 85 držav oziroma regij po svetu, 15 pa jih je pristalo v ožjem izboru in bodo napredovali v naslednji krog glasovanja, ki bo potekal med 8. in 12. januarjem. Nominacije bodo razkrili 17. januarja, 97. podelitev nagrad pa bo 2. marca zvečer (po krajevnem času).

V ožji izbor kratkih igranih filmov

Temelji na resničnem dogodku med vojno v nekdanji Jugoslaviji. Foto: Antitalent

V ožji izbor kratkih igranih filmov pa se je med drugimi prebila slovenska manjšinska koprodukcija Mož, ki ni mogel molčati scenarista in režiserja Nebojše Slijepčevića, ki tako nadaljuje svoj zmagoviti pohod. Pobral je že vrsto nagrad, v Cannesu zlato palmo za kratki film, na nedavnih Evropskih filmskih nagradah pa so ga razglasili za najboljši evropski kratki film.

Film, v izvirniku naslovljen Čovjek koji nije mogao šutjeti, temelji na resničnem dogodku med vojno v nekdanji Jugoslaviji leta 1993. Potniški vlak so na poti iz Beograda v Bar napadle srbske paravojaške sile. Vojaki so se spravili na nedolžne civiliste in le eden od 500 potnikov se jim je upal upreti, kar je plačal z življenjem.