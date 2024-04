Michaela Jacksona igra njegov nečak

Predvidoma aprila naslednje leto prihaja v kinematografe težko pričakovani biografski film o legendarni pop zvezdi Michaelu Jacksonu s preprostim naslovom Michael. Režiser Antoine Fuqua, ki je najbolj znan po akcijskih filmih in trilerjih, obljublja vpogled v glasbenikovo življenje, vključno s čustvenimi zapleti, ki so nastali kot posledica njegovega superzvezdništva. Fuqua se je kot režiser proslavil leta 2001 s filmom Dan za trening, v katerem sta blestela Denzel Washington in Ethan Hawke.

Antoine Fuqua je najbolj znan po akcijah in trilerjih. FOTO: Steve Marcus/Reuters

Producent Graham King je poudaril, da se je na film, v katerem so dramatično prikazana tudi čustvena stanja umetnika, pripravljal dolgih sedem let. V tem času je opravil na stotine intervjujev in skrbno preučil, kako strniti zapleteno življenje in zapuščino legende pop glasbe. »Obstajajo preprosti biografski filmi, potem pa je tu biografija o Michaelu Jacksonu,« je pojasnil King, ki je sodeloval tudi pri nastanku biografskega filma Bohemian Rhapsody o legendarni britanski rock skupini Queen in njihovemu pevcu Freddieju Mercuryju. Slednjega je zaigral Rami Malek. Freddiejevi oboževalci in kritiki so se strinjali, da je vlogo odlično odigral, do potankosti je naštudiral mimiko, gibe in govor legendarnega rockerja, zato je King tudi za vlogo Jacksona želel nekoga, ki bi se ji posvetil prav tako predano. Na koncu so se odločili za neznanega in igralsko neizkušenega pevčevega nečaka Jaafarja Michaela. V nekajminutnem posnetku, ki je bil predvajan na sejmu CinemaCon v Las Vegasu, Jaafar uteleša stričevo karizmo in odrsko osebnost, medtem ko nosi njegove značilne belo obleko z gumbi, bleščečo rokavico in klobuk.

Graham King je sodeloval tudi pri Bohemian Rhapsody. FOTO: Jean-claude Coutausse/Afp

Za oskarja nominirana Colman Domingo in Nia Long bosta upodobila zvezdnikove starše Joa in Katherine Jackson. V filmu igrajo tudi Miles Teller, Laura Harrier, Kat Graham, Larenz Tate in Jessica Sula.

Filmski napovednik začenja scena, v kateri pevec na koncertu nav-

dušuje vzhičene oboževalce s pesmimi Man in the Mirror ter Thriller.

Napovednik začenja scena, v kateri pevec na koncertu navdušuje vzhičene oboževalce s pesmimi Man in the Mirror ter Thriller. V filmu, ki je sicer še v nastajanju, bo predvajanih več kot 30 pesmi, začenši s klasično izvedbo pesmi ABC skupine Jackson 5 v oddaji American Bandstand, vlogo mladega Michaela so ustvarjalci zaupali Julianu Krueju Valdiju. Napovednik prikazuje tudi Jacksona, medtem ko ga zasledujejo občudujoče množice in paparaci. Film bo poleg glasbenikove slave obravnaval tudi njegove padce, kot so številne obtožbe o zlorabi otrok, ki so ga doletele. Leta 1993 je bila tožba proti pevcu poravnana na civilnem sodišču, leta 2005 pa so mu sodili zaradi podobnih obtožb, a ga nato oprostili.

Jackson je s klasikami, kot so Beat It, Billie Jean, Bad in Black or White, zasedel vrhove lestvic in se zapisal v zgodovino glasbe. Umrl je leta 2009 zaradi prevelikega odmerka anestetika propofol.