Legendarni pevec se močno zanima za slovensko zgodovino

Rudi Šantl je znan kot eden najboljših slovenskih pevcev. Nekoč je prepeval v skupini Štajerskih 7, zavidljivo kilometrino pa ima tudi na opernih deskah in v tujini. Rudi, ki je februarja praznoval okrogli jubilej, sedemdeset let, ima kar veliko hobijev. Rad se sprehaja, še ne prav davno je tudi tekel, zanima pa ga tudi slovenska zgodovina.

Če je v katerem od krajev, kamor ga zanese pot bodisi zasebno bodisi pevsko, kar koli zanimivega, si to z veseljem ogleda. Kot pravi, je v Sloveniji veliko zanimivih stvari in pravzaprav ni kraja, ki ne bi premogel zgodovinskih zanimivosti ali posebnosti. Te dni je obiskal znano trboveljsko gostišče Dimnik. Obisk ni bil naključje, prav tako ne gre za katero koli gostišče. Slednje je bilo namreč dom znamenite Ane Dimnik, znane kot slovenske matere. Dimnikova je z možem gostilno odprla leta 1876, tam pa so se zbirali domoljubi, ki so imeli pri Ani vedno na voljo časopisje in knjige v slovenskem jeziku.

Med predmeti, ki so bili v lasti slovenske matere iz Zasavja. FOTO: Osebni arhiv

Dimnikova si je oznako slovenska mati prislužila zaradi prizadevanja za izboljšanje težkega ekonomskega položaja v Zasavju. Pogosto je pomagala revežem, skrbela je za dijake in študente, predvsem dunajske. Njen edini sin Ivan je na Dunaju študiral z Ivanom in Izidorjem Cankarjem, Vladimirjem Levstikom, kiparjem Francem Bernekerjem in pisateljem Alojzom Kraigherjem. Po ustnem izročilu in zapisih naj bi bila prav Dimnikova zgled za slovito Cankarjevo črtico Mater je zatajil. Borila se je tudi za pravice in izboljšanje položaja žensk. Vedno in povsod se je prav tako potegovala za slovenski jezik. Tudi v njeni gostilni se ni smelo govoriti drugače kot slovensko in nobena težava ni bila zanjo na cesto postaviti kogar koli, ki je govoril drugače.

Uspešne lepotice

Anka Senčar, ki še vedno velja za najuspešnejšo slovensko in jugoslovansko manekenko vseh časov, je bila Anina pravnukinja. FOTO: Gunnar Larsen

Zanimivost, ki je o Ani Dimnik marsikdo ne ve, je tudi to, da je bila prababica najuspešnejše jugoslovanske in slovenske manekenke vseh časov Anke Senčar, ki je imela tudi v tujini uspešno manekensko in filmsko kariero. Rudi nam je zaupal, da tega dejstva prej ni poznal. Anka je bila tudi lastnica gostišča, ki ga je po njej podedovala njena hčerka. Glasbenik je znamenito gostilno obiskal prvič, med drugim si je ogledal spominsko sobo Dimnikove, kjer je lahko občudoval pisne dokumente, fotografije in tudi Anin kip.