Legendarni Gojc nastopil v videospotu (VIDEO)

Iz rumenega plašlča je nova intimna skladba novomeške zasedbe Tretji kanu, ki jo spremlja tudi nov videospot. V njem je zaigral legendarni gledališki in filmski igralec, režiser in glasbenik Gojmir Lešnjak - Gojc, ki nas pelje na potovanje skozi prenekatero čustvo. In o čem govori skladba? V žepu rumenega dežnega plašča je Anja nekega dne zagledala preproste bele cvetove, ki so z njo spregovorili tiho, a obenem dovolj prepričljivo, da so ujeli njeno pozornost. Vprašala jih je o tistih gredicah, ki jih je nekoč zasejala, in se opravičila, da je na njih skoraj pozabila. »O tisti luči v nas govori skladba. Da ji moramo slediti, jo kdaj pobožati in zaliti − kot Anjine marjetice, ki simbolizirajo najbolj skrite želje. Pa tiste iskre, ki se vžigajo, ko hodimo po še neshojenih poteh. To je res ena najbolj intimnih skladb Tretjega kanuja,« pravi Anja Pavlin, prvi glas Tretjega kanuja.

V videospotu nastopa tudi 15-letni ljubiteljski zbiralec jugonostalgičnih predmetov Lenart Zajc. Gojc in Lenart sta se takoj ujela, saj sta oba, različnim generacijam navkljub, ljubitelja predmetov bivše skupne države, povezujejo pa ju tudi svobodomiselni nazori in veder značaj. »Prav navdihujoče je bilo gledati tega fantiča, ko s takšnim žarom v očeh govori o ikoničnih lučeh znamke Meblo, ki jih tudi najdete v njegovi zbirki,« je pripomnil Gojc in dejal, da ga je avto s Krasa odpeljal med dolenjske griče, kjer ga je pričakal njegov bivši stari avto, še vedno vozen. Gre za volva, ki ga je pred leti prodal Borutu Antončiču (v glasbenem svetu je znan pod imenom Bort Ross), na čigar posestvu so snemali.

Lenart pred kamero

»Poleg bivšega avta pa me je pričakala zelo simpatična klapa ustvarjalcev. Anja Pavlin, ki me je povabila k sodelovanju, nas je pogostila za obloženo mizo jedače in pijače. In smo se lotili dela. Premišljene lokacije, mali genij Lenart Zajc, ki obnavlja predmete iz 70. let, idilično jezerce, spreten režiser in občutljivo oko direktorja fotografije. Pa kaj bi govoril, poglejte si novi video Tretjega kanuja!« ob tej priložnosti sporoča Gojmir Lešnjak - Gojc.