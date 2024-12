Laura Pausini prvič v Ljubljani! Italijanska diva bo decembra nastopila v Stožicah

V Ljubljani bo decembra prvič nastopila ena najbolj priljubljenih glasbenic na svetu Laura Pausini. Dobitnica dveh grammyjev, štirih latinskoameriških grammyjev, zlatega globusa, nagrade Latin Recording Academy Person of the Year 2023 ter nominiranka za oskarja bo slovenske oboževalce razveselila 20. decembra v Stožicah. K nam italijanska diva prihaja na lastno željo.

TA TURNEJA JE BILA ZAME PRAVZAPRAV NEKAKO NEPRIČAKOVANA.

»Ta turneja je bila zame pravzaprav nekako nepričakovana. Nikakor v kakšnem negativnem smislu, ampak nikoli si nisem mislila, da bom tako uspešna tudi po 30 letih na sceni in bom nadaljevala takšne turneje. Ko so me vprašali, ali bi šla na turnejo, sem rekla, da bi, a le če bo tudi po mestih, kjer še nisem bila. Tako bom zdaj prvič v Sloveniji, Srbiji in Bolgariji.«

»Te države so zame zelo zanimive za obisk. Ne vem, zakaj še nisem bila v nobeni,« nam je zaupala. Za prvi ljubljanski koncert pripravlja več posebnosti. Predvidoma bo trajal kakšni dve uri, poleg prepevanja bo tudi pogovor z občinstvom. »Tudi o osebnih stvareh, publiki bom pokazala nekaj osebnih videoposnetkov, med njimi posnetek moje poroke,« razkriva.

Želi se sprehoditi po mestu

Če bo le priložnost, se bo podala na potep po ljubljanskih ulicah. »Ni vse odvisno le od mene, na turnejah imamo strog urnik. Pogosto je tako, da s koncerta odpotujemo še isto noč, ker je to vezano na datume drugih nastopov in seveda časovno na potovanja do tja in podobno. Se pa rada vsaj na kratko malo sprehodim po mestih, kjer nastopam. Zelo lepo bi bilo, če bi mi k vam uspelo priti že dan prej. Nastop v Ljubljani bo v božičnem času in rada bi si ogledala okrašene ulice ter kaj kupila.«

Njeni koncerti so spektakli.

Za marsikoga je zanimivo, da se Pausinijeva nima za divo. »Sploh nisem diva. Tisti, ki me poznajo, to vedo. Je pa včasih ravno zato, ker nisem, vse skupaj težje in to ne pomaga pri, recimo mu, glamuroznem delu mojega poklica.«

»Zelo naraven človek sem. Zdaj, pri petdesetih in, ozirajoč se na 30-letno kariero, celo menim, da je k moji kilometrini v glasbi pripomoglo ravno to, da nisem in da se ne obnašam kot diva. Mislim, da tudi občinstvo ve, da sem preprost človek. Če na odru nosiš draga oblačila, to še ne pomeni, da si diva,« meni. Jo pa s starejšimi kolegicami pogosto primerjajo. V Italiji denimo z legendarno Mino.

Počaščena je

Kaj misli o takih primerjavah? »Vedno se počutim počaščeno, saj gre za zvezdnike, ki so ustvarjali italijansko glasbo po svetu,« odgovarja. Pred kratkim je izdala nov singel Ciao/chao, v italijanski in španski različici.

Mislim, da tudi občinstvo ve, da sem preprost človek, pravi zvezdnica svetovnega kova. FOTOGRAFIJE: Virginia Bettoja

»To je zelo posebna pesem, ki sem jo to poletje dobila nepričakovano. Eden od avtorjev je Sam Smith, ki ga zelo cenim. Od prvega trenutka sem bila navdušena in takoj sem želela napisati besedilo v italijanščini, ki zame izraža nekaj novega: konec intimnega odnosa, prijateljstva ali partnerstva, ki se konča na miren, zavesten, zrel način. Govori o situaciji, v kateri se je mogoče z nekom raziti z nasmehom na obrazu in sočasno tej osebi zaželeti mirno življenje,« pove.

Pop mama

Pausinijeva ima hčerko, zato je zanimivo slišati, kako je biti mama, če si pop zvezdnica. Je zaradi slave lažje ali težje biti mama? »Posel, kot je moj, je povezan z veliko potovanji. Srečo imam, da lahko družino pogosto vzamem s seboj. Ko sem imela koncerte po Italiji in Evropi, je Paola sicer morala ostati doma, saj ni mogla izostati iz šole. Sem pa med turnejo prihajala domov, kolikor pogosto se je le dalo. To namreč nikoli ne škodi. Saj vsak, ki ima otroka, ve, kakšni so otroci, če ni nadzora.«

»Na nastopih v Ameriki pa je bila z menoj, a smo imeli poleg učitelja, tako da je vseeno imela pouk. To je dosti težje kot običajna šola in pouk, zato je treba sklepati kompromise in narediti najbolje, kot je možno. A če ne poskusiš, ne moreš vedeti, kako se bo ali ne bo obneslo v praksi. Še posebno če si v dvojni vlogi, pevke in mame,« pove.

Se bo Paola podala po maminih poklicnih stopinjah? »Ima močno izraženo strast za glasbo. Igra več inštrumentov in rada poje skladbe glasbenikov, ki so ji všeč. To me veseli, ker je imeti glasbeno strast nekaj čudovitega. Menim, da je glasba pomembna stvar v življenju. Me je pa, po pravici rečeno, kljub temu malce strah, da si bo nekega dne glasbo izbrala za poklic. Zanjo namreč ne bo lahko, zato me skrbi, da ne bi trpela ali bila nesrečna. Vsekakor pa bo imela mamino podporo pri vsem, za kar se bo odločila,« nam je še zaupala zvezdnica.