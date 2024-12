Koliko je z božično klasiko zaslužila kraljica božiča

Ni težko uganiti, zakaj si je Mariah Carey prislužila vzdevek kraljica božiča. Njena pesem All I Want for Christmas Is You je postala sinonim za praznični čas, in ko prvič zaveje z radijskih valov, je jasno, da božič ni več daleč.

Do praznika jo nato slišimo tolikokrat, da januarja potrebujemo razstrupljanje, pa vseeno, brez nje ne gre.

Hit je nastal leta 1994 in že 30 let kraljuje na vrhu lestvic božičnih napevov. Od izida je podiral vse mogoče rekorde in na koncu postal najdobičkonosnejša božična skladba vseh časov.

Ker je pesem med prazniki mogoče slišati po vsem svetu in se število predvajanj meri v milijonih, se mnogi sprašujejo, koliko izvajalka z njo zasluži.

FOTO: Profimedia

The Economist je opravil podroben izračun in prišel do številke 2,4 milijona evrov letno. New York Post je šel še korak dlje in prišel do številke 2,8 milijona evrov na leto. Že leta 2017 je The Economist izračunal, da se je do takrat na račun Mariah Carey steklo skoraj 60 milijonov evrov.

V intervjuju za W Magazine je pevka razkrila, da je ideja za snemanje albuma z božičnimi pesmimi prišla od njene založbe in da nad idejo najprej ni bila navdušena. Vendar si je premislila in začela delati na projektu, ki ji, kot je priznala, sprva ni šel od rok.

»Zamujala sem z roki, zato sem nervozno hodila po hiši, v kateri sem živela s svojim bivšim možem. Imela sem klaviaturo, čeprav nisem bila pianistka, sem vseeno znala zaigrati nekaj akordov in iskala sem pravo melodijo.«

FOTO: Stephanie Keith/Reuters

»Nisem želela uporabljati za ta čas prepoznavnih napevov, ki so sicer priljubljeni v prazničnem obdobju. Hotela sem ustvariti nekaj, kar bi lahko bilo brezčasno.

Vendar se mi ni niti sanjalo, da bo prav ta pesem postala tako pomemben del mojega življenja,« je zaupala Mariah, ki je nato uspešnico, ko je zadeva stekla, napisala v pičlih 15 minutah, razkriva miss7.