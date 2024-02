Ne boste verjeli, v čem se kopa Mariah Carey

Vsak od nas ima kaprice, razlika je le v tem, da si lahko navadni ljudje privoščijo veliko manj kapric kot tisti z debelejšo denarnico. Ena izmed slednjih je pevka Mariah Carey, kraljica božiča, ki se je že večkrat znašla pod plazom kritik, da si na nastopih in pred njimi izmišljuje čisto preveč zahtev. Med drugim naj bi enkrat zahtevala sto belih golobov, spala pa naj bi samo v hotelih, kjer imajo zlate pipe. Pevka je večino teh kritik zanikala, priznala pa je, da se rada kopa v mrzlem mleku. Da je to eden izmed lepotnih ritualov, ki jih ima, več njih pa ne bo razkrila.

Nekateri drugi slavni pa imajo bolj preproste užitke, ki jih v angleščini imenujejo guilty pleasures. Ta izraz se uporablja za opis nečesa, kar je človeku všeč ali v čemer uživa, vendar zaradi tega užitka čuti nekakšno krivdo, ki je običajno nekoliko kičasto, sladko, visokokalorično ali pa se v večini družbe šteje za nepriljubljeno. Guilty pleasure je lahko hrana, glasba, film, resničnostni šov, navada ali dejavnost, ta izraz pa pogosto odraža družbene norme in pričakovanja, saj se lahko oseba počuti krivo, ker uživa v nečem, česar družba morda ne ceni ali podpira.

Tako je guilty pleasure od pevke Beyonce pizza, taka z veliko paradižnikove omake in veliko pekočimi paprikami. Manekenka Gisele Bündchen si menda privošči krofe, Meghan Markle pa prisega na krompirček in kozarec vina. Celo igralka Gwyneth Paltrow, ki je znana po zavzemanju za zdrav slog življenja, je priznala, da is enkrat tedensko dovoli eno cigareto. Menda običajno ob vinu.