Mariah Carey samo s svojo božično pesmijo na leto zasluži okoli tri milijone evrov

Božični in novoletni prazniki so praviloma čas veselja, obdarovanja, bolj ali manj utripajočih luči, barvitih okraskov in vsesplošne (mestoma sicer umetno ustvarjene) sreče. Oglasi na televiziji, spletu in časopisju nam narekujejo, da smo ljudje v tem času hvaležni za vse, kar imamo, a si želimo še več. Potrošništvo naj bi rešilo prazne kotičke naših src in zavita presenečenja, če je verjeti propagandi, naredijo svet boljši, prihodnost pa je tako ali tako svetla, obsijana z žarometi, četudi v zadnjem tednu leta o njej niti ne razmišljamo preveč. Januar je za večino skrb, ki nas bo udarila šele, ko se bomo prvega v letu 2024 zbudili s praznimi denarnicami, glavoboli in težo ponovnega začetka. Ko bomo prižgali radio, pa bo igrala tista znana melanholična skladba irske zasedbe U2, ki pravi »all is quiet on New Year's Day« (vse je tiho na novega leta dan).

Zimzelene uspešnice

A te dni (še) ni čas za žalostinke, saj so radijski valovi preplavljeni z zimzelenimi uspešnicami, od katerih nas mnogokrat že bolijo ušesa. Najbolj »nadležna« oziroma »zlajnana« je zagotovo All I Want For Christmas is You ameriške pevke Mariah Carey, ki jo je izdala leta 1994 in je stalnica, ki nas od takrat spremlja vsepovsod – tudi v nakupovalnih centrih. Omejena skladba pa je zdaj podrla še en rekord.

Ker je poslušalci očitno nimamo dovolj, da jo že tako predvajajo vsepovsod, smo jo tudi največkrat predvajali na letošnji božični večer na pretočni platformi Spotify. Tam je imela zgolj na dotični dan skoraj 24 milijonov poslušanj, kar je novi rekord za največ predvajanj na omenjeni aplikaciji v enem dnevu.

Podiranje tovrstnega rekorda je sicer zanjo že tradicija – novo mejo je postavila že leta 2020, ko je bila pesem v 24 urah pretočno predvajana več kot 17-milijonkrat, od takrat naprej ga podira vsako leto. Zgolj z dotičnim božičnim hitom naj bi Mariah Carey na leto zaslužila okoli tri milijone evrov, od izida naj bi ji skladba skupno prinesla že skoraj 55 milijonov evrov.

Pesem All I Want For Christmas is You je na božični dan na Spotifyju doživela rekordnih 24 milijonov poslušanj.

Dvojec Wham! (Andrew Ridgeley in George Michael) s svojo pesmijo Last Christmas vsako leto kraljuje na britanskih lestvicah. FOTO: Netflix

A pesem, ki je letos postala »kraljica božiča«, pa je bila v Veliki Britaniji neka druga vsem dobro znana zimska klasika. Na prvo mesto se je s 13 milijoni predvajanji namreč uvrstila skladba Last Christmas dua Wham! (Mariah Carey je s svojo All I Want For Christmas is You na Otoku pristala šele na 3. mestu). Pesem Last Christmas (Zadnji božič) je bila prvič izdana leta 1984, prvotno jo je za prvo mesto prikrajšala dobrodelna (prav tako božična) skladba Do They Know It's Christmas? (Ali vedo, da je božič), ki jo izvaja več znanih pevk in pevcev.

Podobna ponavljanja vsako v leto v tem času doživljajo tudi božični filmi, ki tako ali tako skačejo ven iz vseh mogočih zaslonov, malih in velikih. Morda lahko zgolj pri sebi pomislite, kolikokrat ste si v prednovoletnem času »mimogrede« (ker je bil ravno na sporedu) ogledali film Home Alone (Sam doma), pa čeprav znate na pamet že vsak kader. Hja, navada je železna srajca.