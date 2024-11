Kitare legendarnega kitarista odhajajo na dražbo

V Londonu bo januarja prihodnje leto na prodaj zbirka kitar, ojačevalcev in druge glasbene opreme, ki jo je uporabljal legendarni britanski rock kitarist Jeff Beck. Pri avkcijski hiši Christie's se nadejajo, da bo dražba 22. januarja 2025 dosegla visok znesek, ki ga sicer niso opredelili, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Skupno bo na prodaj več kot 130 kosov Beckove glasbene opreme, med njimi kar 90 kitar.

Med predmeti, ki bodo ponujeni na dražbi, bo tudi kitara Gibson Les Paul iz leta 1954, ki je bila prikazana na naslovnici Beckovega samostojnega prvenca Blow by Blow iz leta 1975 in uporabljena pri več skladbah tega albuma. Zanjo pričakujejo do pol milijona britanskih funtov (585.000 evrov).

Beck (zgoraj levo) v času Yardbirdsov leta 1965 FOTO: Beat Publications/Wikimedia Commons, javna domena

Jeff Beck je v glasbi zaslovel kot član superskupine The Yardbirds iz 60. let 20. stoletja ter pozneje razvil uspešno samostojno kariero. Sredi 70. let 20. stoletja se je preusmeril na inštrumentalni slog s poudarkom na inovativnih zvokih, njegova takratna dela so pripadala raznolikim žanrom od blues rocka, hard rocka, jazz fusiona in mešanice kitarskega rocka ter elektronike. Snemal in nastopal je s številnimi drugimi glasbeniki, od Rogerja Watersa, Hansa Zimmerja prek Kate Bush in Jona Bon Jovija do Kelly Clarkson in Ozzyja Osbourna. Umrl je januarja lani v starosti 78 let.

Njegova vdova Sandra Beck je povedala, da se je bilo težko ločiti od inštrumentov, a da jih je treba deliti in spet uporabljati. »Te kitare so bile njegova velika ljubezen in po skoraj dveh letih od njegove smrti je prišel čas, da se ločim od njih, kot si je želel Jeff,« je povedala v izjavi.

90 Beckovih se bo znašlo na dražbi.

Za kitaro Gibson Les Paul iz leta 1954, imenovano Oxblood, bi lahko iztržili več kot pol milijona evrov. FOTO: Christie's

Zbirka vključuje še eno kitaro Gibson Les Paul iz leta 1958, ki jo je kupil leta 1966, ko je bil član Yardbirdsov. Ocenili so jo na do 60.000 funtov (72.000 evrov). Kitaro z imenom Tele-Gib, ki jo je kot nekakšen hibrid med Gibsonom in Fenderjem Telecasterjem posebej za Becka leta 1973 oblikoval izdelovalec kitar Seymour Duncan, pa bi utegnili prodati za 150.000 funtov (180.000 evrov).

Eden najboljših

Javnost si bo del tega, kar bo na prodaj na dražbi, lahko od 4. do 6. decembra ogledala v živo v Los Angelesu. Celotna zbirka bo pred prodajo 22. januarja teden dni na ogled na sedežu Christie's v Londonu.

Hibridna kitara Tele-Gib je bila izdelana posebej za Becka. FOTO: Christie's

Kot je povedala predstavnica hiše Christie's Amelia Walker, so bili kot dražitelji počaščeni, da so jim zaupali prodajo inštrumentov, ki pripadajo »pionirju rocka z velikim vplivom na sodobnike«.

Jeffa Becka so Rolling Stone in druge glasbene revije redno uvrščale v sam vrh seznamov najboljših kitaristov vseh časov. Poleg pohval kritikov je šestkrat osvojil grammyja za najboljšo inštrumentalno rock izvedbo in enkrat za najboljšo inštrumentalno pop skladbo. Leta 2014 je prejel nagrado Ivorja Novelle za izjemen prispevek k britanski glasbi, ki ga podeljuje britanska akademija Ivors. Dvakrat je bil vpisan v Hram slavnih rock'n'rolla: leta 1992 kot član Yardbirds in leta 2009 kot samostojni izvajalec.