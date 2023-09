Kitajci tudi po slovensko: v Cankarjevem domu svetovna orkestralna senzacija

Kitajski orkester iz Sudžova v okviru evropske turneje danes prihaja v Ljubljano. Koncert v Cankarjevem domu bo njihov prvi v Sloveniji, prvič pa bo pri nas nastopil tudi njihov sloviti dirigent Pang Ka-Pang. Obisk v Ljubljani želi izkoristiti tudi za obisk groba svojega idola, dirigenta Carlosa Kleiberja, ki je pokopan v Konjšici v litijski občini.

Z nekaj vaje so se naučili postaviti, da jih vse ujame fotografski objektiv.

Pang slovi kot reformator kitajske instrumentalne glasbe, saj je evropske inštrumente vpeljal v kitajske ansamble in jih predstavil v obliki simfoničnega orkestra. »Orkester je bil popolnoma prenovljen, brez dediščine starejših zasedb. Predvsem na področju upravnega vodenja je bolje biti usklajen z razvojem današnjega časa. Orkester je tako veliko bolj prilagodljiv in lahko bolje sledi mojim umetniškim konceptom. Smo umetniško mednarodno usmerjeni in sledimo poti resne glasbe, kot je opredeljena v okviru strukture klasične glasbe. Tako lahko pospešimo razvoj orkestra. Tretja značilnost se nanaša na vodenje mladih. Spoštujemo umetniška načela, zaposlujemo in usposabljamo nadarjene mlade glasbenike ter izvajamo letne ocene, da zagotovimo kakovost nastopov. Četrta značilnost je, da imamo svojo koncertno dvorano, kar je prav tako zelo pomembno,« je razložil Pang. V šestih letih, odkar obstajajo, so dosegli izjemen uspeh za tako kratek čas. »Razvoj orkestra je veliko večji, kot sem sprva pričakoval. Mislim, da je glavni razlog velika zagnanost. Preizkušanje novih stvari je zelo fascinantno. Vadimo skoraj vsak dan, ne samo pred koncerti.«

Pred komaj šestimi leti so ga ustanovili, a že žanjejo velikanske uspehe.

Zaradi posebnih inštrumentov orkester izvaja le glasbo, ki je napisana posebej zanj. »Tako nastajajo edinstvene skladbe, ki združujejo tradicionalna kitajska in zahodna glasbila.«

Malo po naše

Za ljubljanski koncert so se naučili nekaj slovenskih stavkov, s katerimi bodo pozdravili občinstvo. »Najhitreje je šlo dober dan in kako ste, ostalo je bilo težje. Da o dvojini sploh ne govorim,« prizna Pang, ki je precej radoveden, kakšna je dvorana Cankarjevega doma, v kateri bodo imeli nastop. Nastopajo po vsem svetu, a ima svojo najljubšo dvorano: »Obožujem Zlato dvorano Wiener Musikverein na Dunaju. Akustika tam je preprosto fantastična. Tam sem 13 let vodil t. i. kitajski novoletni koncert. Komaj čakam, da vidim, kakšna bo v Ljubljani.«

Združili so zahodna in tradicionalna kitajska glasbila. FOTO: Osebni arhiv

Vprašali smo ga tudi, kako se znajde z 90-članskim orkestrom, kako se poznajo vsi med seboj po imenih, kako se fotografirajo in podobno. »Zdaj smo že kar dobri. Orkester ima še dodatno organizacijsko ekipo, ki mi pomaga. Tako se lahko osredotočim na glasbo,« pravi in šaljivo dodaja, »da še nikoli nismo nikogar nikjer pozabili ali izgubili«.